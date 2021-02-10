انتهت – جالاتا سراي (2) - (3) ألانيا سبور.. هدف مصطفى لا يكفي

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي رفقة جالاتا سراي.

ويهدف جالاتا سراي لاستعادة اللقب الذي حققه آخر مرة في عام 2019.

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نهاية المباراة بهزيمة جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدفين وتوديعه لكأس تركيا.

ق90+5: يا رباااه القائم الأيسر يحرم مصطفى محمد من هدف ثاني ولكن جيدسون فيرنانديز يتابع الكرة بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لجالاتا سراي.

شاهد هدف مصطفى محمد في ألانيا سبور.

ق86: رأسية قوية من مصطفى يتصدى لها حارس ألانيا سبور.

ق83: جوووووول مصطفى محمد يقلص النتيجة بهدف أول لجالاتا سراي.

ق74: حارس ألانيا سبور يتألق ويحرم جالاتا سراي من هدف محقق بتصديه لتسديدتين متتاليتين.

ق47: جووول ثالث للضيوف عن طريق خوما باباكار بعدما سدد ركلة الجزاء على يمين موسليرا لكن الكرة ارتطمت بيده وسكنت الشباك.

ق46: ركلة جزاء لألانيا سبور.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ألانيا سبور بهدفين دون رد.

ق42: جووول الهدف الثاني لألانيا سبور عن طريق صالح أوكان.

ق36: مصطفى محمد يطلب الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق32: مصطفى محمد يهدر التعادل بتسديدة يسارية مرت بجوار المرمى.

ق31: جووول لأصحاب الأرض عن طريق خوما باباكار.

ق25: العارضة تنقذ جالاتا سراي من هدف محقق لألانيا سبور.

انطلاق المباراة.

مصطفى محمد جالاتا سراي ألانيا سبور كأس تركيا
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