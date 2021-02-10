إقامة مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي في رومانيا بسبب كورونا

تقرر إقامة مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على الملعب الوطني في رومانيا.

وأعلن أتليتكو مدريد عن إقامة المباراة في رومانيا، بعدما نشر بيانا رسميا عبر موقعه يفيد بلعب المباراة في العاصمة الرومانية، بوخاريست.

المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو في 23 فبراير المقبل، تم نقلها إلى العاصمة الرومانية بوخاريست، بسبب منع السلطات الإسبانية دخول أي فرد إلى البلاد قادما من إنجلترا.

ووجهت إدارة نادي أتليتكو مدريد الشكر للسلطات الرومانية بعد موافقتها على استضافة المباراة.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت أتليتكو مدريد ضد تشيلسي، بعدما تصدر النادي الإنجليزي المجموعة الخامسة، وحل الفريق الإسباني وصيفا للمجموعة الأولى.

ولا تعد مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي هي الأولى التي يتم نقلها في دوري أبطال أوروبا، حيث سيلعب لقاء لايبزج الألماني وليفربول الإنجليزي في ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، يوم 16 فبراير المقبل.