حوار في الجول - بطل مونديال الأندية والمنتخبات: لا يوجد طرف مفضل للفوز بين الأهلي وبالميراس

كيف يرى أساطير بالميراس ونجومه السابقين مواجهة الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية؟

FilGoal.com حاور نجوم بالميراس والكرة البرازيلية السابقين للحديث حول مواجهة الأهلي وبعض النقاط الفنية خلال المباراة.

ضيفنا اليوم أحد لاعبي بالميراس السابقين كما أنه لعب لديبورتيفو لاكورونيا وكورينثيانز وجريميو وهيرتا برلين، لكن إنجازيه الأكبر هما الفوز بكأسي العالم للأندية والمنتخبات. لويزاو مهاجم منتخب البرازيل السابق.

في البداية كيف ترى مواجهة الأهلي وبالميراس؟

"شاهدت مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ لكي أفهم ما الذي حدث، نتيجة 2-0 ضد بايرن ليست سيئة أبدا".

"بالميراس لعب عددا من المباريات الجيدة أيضا مثل مبارياته السيئة وأي شيء قد يحدث في المباراة".

ما توقعاتك للمباراة؟

"أي شيء قد يحدث في النتيجة لأن المباراة ستكون مفتوحة".

هناك من يرى أن أداء بالميراس متذبذب بعض الشيء؟

"البعض قد يعترض، لكن بالميراس لعب المباراة الأولى ضد تيجريس بطريقة سيئة جدا وكان بإمكانه الفوز".

"بالميراس يمكنه الفوز لكن ما الضمان؟ يمتلك اللاعبين والإمكانيات لكن هناك تذبذبا كان واضحا في المباريات الأخيرة".

"لعبوا مباراة رائعة ضد ريفر بليت في المباراة الأولى بنصف النهائي، ثم لعبوا بشكل سيء في المباراة الثانية، وبطريقة أسوأ في النهائي".

"تتابع المباريات بنتائجها المختلفة لنفس اللاعبين الذين يلعبون يعني أن أي شيء قد يحدث ضد الأهلي لا يوجد طرف مفضل للفوز".

توجت بكأس العالم للأندية والمنتخبات، لكن في مونديال الأندية مساهمتك كانت أكبر، ما ذكرياتك عن هذا الإنجاز؟

"بطولة كأس العالم 2000 مع كورينثيانز ربما أفضل أداء لفريق برازيلي في تاريخ البطولة، حتى وصلنا إلى النهائي لمواجهة فاسكو دي جاما".

"استمر التعادل سلبيا وكانت المباراة أشبه بالسباق، الجماهير التي ساندتنا ورغبة لاعبينا، وإن لم أسجل تلك الركلة قبل الأخيرة بعدما أهدر جيلبرتو، لتغيرت الأحوال حمدا لله أنني فعلت وفزنا".

"أتذكر أن ديدا تصدى لركلة جزاء بطريقة جيدة جدا منحتنا الأفضلية".

ما الفارق بين اللعب في أوروبا وبالتحديد ألمانيا، واللعب في البرازيل واليابان بما أنك لعبت في تلك الدول؟

"اللعب في ألمانيا مختلف عن البرازيل للغاية، في ألمانيا المباريات أكثر تحكما وتكتيك، في اليابان اللعب سريع للغاية".

"لكن في البرازيل الاهتمام يكون بالجانب المهاري والفهم الفني".

ما أفضل مباراة لعبتها على الإطلاق؟

"لعبت عددا من المباريات الجيدة، لكن أهمها على الإطلاق كانت في نهائي كأس العالم للأندية كان نهائيا برازيليا خالصا، ومهمة للغاية".

ماذا عن أفضل هدف سجلته؟

"سجلت العديد من الأهداف الجيدة، لكن أفضل مباراة سجلت خلالها كانت كورينثيانز ضد روزاريو سينترال، لم أسجل هدفا بل هدفين، في المباراة التي فزنا بها بنفس نتيجة الإياب 3-2 وبالتالي لعبنا ركلات ترجيح وفزنا".

لويزاو سجل ذهابا وإيابا في دور الـ16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس 2000 مع كورينثيانز ضد روزاريو سينترال، في لقاء الذهاب خسر بنتيجة 3-2 وسجل الهدفين، وفي لقاء الإياب فاز كورينثيانز بنتيجة 3-2 وسجل لويزاو هدفين.

لويزاو مثل منتخب البرازيل في 18 مباراة دولية كما شارك وفاز بكأس العالم 2002 مع منتخب بلاده، وصنع هدفا في انتصار البرازيل أمام تركيا بنتيجة 2-0.

كما أنه فاز بلقب كأس العالم للأندية مع كورينثيانز في 2000 بعدما تغلب على فاسكو دي جاما بركلات الترجيح، كما أنه سجل هدفا وصنع آخر (ضد ريال مدريد في دور المجموعات) في تعادل فريقه بنتيجة 2-2.