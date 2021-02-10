مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي ضد ألانيا سبور في كأس تركيا

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه الذي يستعد لملاقاة ألانيا سبور اليوم الأربعاء.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ويستضيف جالاتا سراي منافسه ألانيا سبور في ملعبه ترك تيليكوم آرينا في ربع نهائي كأس تركيا.

ويهدف جالاتا سراي لاستعادة اللقب الذي حققه آخر مرة في عام 2019.

وخاض مصطفى محمد مع جالاتا سراي مباراتين واحدة كبديل وأخرى كأساسي وسجل فيهما هدفين ضد إسطنبول باشاك شهير وفناربخشة.

وانضم مصطفى محمد لجالاتا سراي قادما من الزمالك معارا لموسم ونصف مع أحقية شراء.