مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي ضد ألانيا سبور في كأس تركيا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه الذي يستعد لملاقاة ألانيا سبور اليوم الأربعاء.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويستضيف جالاتا سراي منافسه ألانيا سبور في ملعبه ترك تيليكوم آرينا في ربع نهائي كأس تركيا.

ويهدف جالاتا سراي لاستعادة اللقب الذي حققه آخر مرة في عام 2019.

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وخاض مصطفى محمد مع جالاتا سراي مباراتين واحدة كبديل وأخرى كأساسي وسجل فيهما هدفين ضد إسطنبول باشاك شهير وفناربخشة.

وانضم مصطفى محمد لجالاتا سراي قادما من الزمالك معارا لموسم ونصف مع أحقية شراء.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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