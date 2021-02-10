بعد تسريب عقده مع برشلونة.. تقرير: ميسي سيدفع 370 مليون يورو للضرائب

يبدو أن المشكلات التي سببها تسريب عقد ليونيل ميسي نجم برشلونة من قبل صحيفة "إل موندو" الإسبانية لن تنتهي، وستبدأ مشكلة جديدة مع الضرائب.

فوفقا لصحيفة "El Periodico de Catalunya" فإن ميسي سيدفع 370 مليون يورو للضرائب في إسبانيا نظير تقاضيه 555 مليون يورو من برشلونة منذ موسم 2017-2018.

وسيدفع ميسي مبلغ 275 مليون يورو كضريبة على الدخل الشخصي، فيما سيكون باقي المبلغ ضريبة على حقوق الصور وعقود الإعلانات التي يُبرمها النجم الأرجنتيني.

وكانت صحيفة "إل موندو" قد سربت عقدا زعمت فيه أنه عقد ميسي مع برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم حتى الآن ولم يتوصل الطرفين لاتفاق على التجديد.

ولعب ميسي مع برشلونة 757 مباراة سجل خلالها 651 هدفا وصنع 285.

وفاز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، كما حقق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.