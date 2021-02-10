بواتينج يغيب عن نهائي مونديال الأندية لوفاة صديقته السابقة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عودة جيروم بواتينج مدافع الفريق إلى ألمانيا لأسباب شخصية، وذلك بعد الحصول على إذن من هانز ديتر فليك المدير الفني.

جيروم بواتنج النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الشرطة الألمانية عثرت على صديقة اللاعب السابقة متوفيه في منزلها في برلين.

ولم تؤكد الشرطة حتى الآن سبب وفاة كاسيا لينهارت (25 عاما) سواء كانت وفاة طبيعية أو تعرضت للقتل أو الانتحار.

وتنتظر الشرطة الألمانية نهاية التحقيقات لإعلان سبب الوفاة.

وانفصل جيروم بواتينج وصديقته السابقة منذ فترة وأعلن ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وبذلك يغيب بواتينج عن نهائي كأس العالم للأندية غدا الخميس، بين بايرن ميونيخ وتيجرس المكسيكي.

وشارك بواتينج في المباراة الأولى لبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية قطر 2020 ضد الأهلي والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بثنائية دون رد.