14 فريقا.. كيف تأهلت أندية الدرجات الأخرى دور الـ32 من كأس مصر

تسعى أندية الدرجات الأدنى لإحداث المفاجآت في كأس مصر دائما، لما لا خاصة وأن أغلب الفرق الأخرى منهكة جراء ضغط المباريات المحلية والقارية أو الإقليمية.

وخلال الموسم الجاري وقبل انطلاق دور الـ32 نجح 14 فريقا في التأهل لتلك المرحلة بواقع 10 أندية من القسم الثاني وفريقين من الثالث ومثلهما من الرابع.

ولم تخض أندية الدرجة الثانية منافسات الدور التمهيدي الأول بينما شاركت فيه فرق القسمين الثالث والرابع.

فماذا حدث خلال المباريات؟

اتحاد نبروه

اتحاد نبروه فاز على اتحاد المنزلة 2-1 ولم يشارك في منافسات الدور التمهيدي الثاني ثم انتصر على طنطا 2-1 ثم على مركز شباب سيدي غازي 3-0.

ويستعد اتحاد نبروه لملاقاة إنبي في دور الـ32.

أشمون

وانتصر أشمون على سمنود بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 ولم يخض الدور التمهيدي الثاني ثم فاز على غزل شبين بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل سلبا بدون أهداف وانتصر على بترول أسيوط بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل سلبا كذلك.

ويستعد أشمون للقاء مصر المقاصة في دور الـ32.

كيما أسوان

وحقق كيما أسوان الفوز على الزهراء 3-0 وعلى طهطا 2-2 ثم على الألومنيوم 2-1.

وسيلاقي كيما أسوان منافسه الجونة في دور الـ32.

النصر

بدأ النصر مشواره في البطولة الأقدم في مصر بالفوز على الشمس 1-0 وعلى مستقبل وطن 3-2 واكتسح منافسه شبان بدواي 5-0.

وسيلاقي النصر منافسه الأهلي حامل اللقب في دور الـ32.

المنصورة

أما المنصورة وصيف البطولة في عام 1996 ففاز على بلقاس والحمام بركلات الترجيح وانتصر على الحامول 2-0.

وسيلاقي المنصورة منافسه المصري في دور الـ32.

سوهاج

وبدأ سوهاج مشواره في البطولة بالفوز على قنا 3-0 ثم على بني مزار 2-1 وعلى تليفونات بني سويف 2-0.

وسيلتقي سوهاج مع منافسه أسوان في دور الـ32.

حرس الحدود

بدأ حرس الحدود المتوج باللقب مرتين من قبل في 2009 و2010 مشواره في البطولة بالفوز على المجد بالإسكندرية 5-1 وعلى أبو قير للأسمدة 1-0.

وفاز الحرس على فاركو بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبا بدون أهداف.

وسيلتقي حرس الحدود مع منافسه الزمالك الذي ودع المنافسة الموسم الماضي من نصف النهائي.

دكرنس

بدأ دكرنس كأس مصر بالفوز على صيد المحلة بركلات الترجيح 4-2 ثم على بيلا 2-0 وعلى بلدية المحلة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي الذي فرض نفسه على اللقاء.

وسيواجه دكرنس منافسه سموحة في دور الـ32.

القناة

بدأ القناة مشواره في كأس مصر بالفوز على الأولمبي 1-0 ثم لم يخض الدور التمهيدي الثاني وانتصر بركلات الترجيح 4-2 على المريخ بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

وسيواجه القناة منافسه طلائع الجيش وصيف النسخة السابقة في دور الـ32.

لافيينا إف سي

وانتصر لافيينا أحد أندية القسم الرابع على أبو كساة 8-0 ثم على الواسطي 1-0 وبالنتيجة نفسها على أبو تيج وعلى ملوي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

وسيواجه لافيينا منافسه الإسماعيلي في دور الـ32.

العبور

بدأ العبور أحد أندية القسم الثالث مشواره بالفوز على حلوان 2-1 وعلى الاتصالات 1-0 وعلى القومي 1-0 وعلى الداخلية بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسيلتقي العبور مع بيراميدز في دور الـ32.

كوكاكولا

وانتصر كوكاكولا على بهتيم 2-0 ثم جمهورية شبين بركلات الترجيح 4-2 ثم على السكة الحديد بركلات الترجيح 8-7 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيواجه كوكاولا منافسه الإنتاج الحربي في دور الـ32.

النجوم

وانتصر النجوم على ميت خلف 3-1 ثم على مصر للإسكان 3-1 ثم على مصر للتأمين بركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل سلبا بدون أهداف.

وسيواجه النجوم منافسه الاتحاد السكندري في دور الـ32.

بتروجيت

وبدأ بتروجيت مشواره في كأس مصر بالفوز على الزرقا 3-0 ثم على بورتو السويس 2-0 وعلى نادي منشية الشهداء بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

وسيواجه بتروجيت منافسه المقاولون العرب في دور الـ32.