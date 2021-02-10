ليفربول.. ماذا يحدث لحامل لقب الدوري الإنجليزي وبطل أوروبا الموسم قبل الماضي؟

من عقم تهديفي ومشاكل في خط الوسط والدفاع، وهزيمة أمام بيرنلي هي الأولي على ملعب أنفيلد في البريمرليج منذ أبريل 2017 بعدما حقق الفريق سلسلة لاهزيمة وصلت لـ 69 مباراة، تبعها هزيمتين أخرتين أمام برايتون ومانشستر سيتي تواليًا ليصبح ليفربول هو أول فريق يخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري على أرضه في الموسم التالي بعد فوزه بالدوري الإنجليزي منذ أن فعل تشيلسي ذلك قبل 65 عامًا في مارس 1956.

نتيجة بيرنلي جعلت الفريق قبل مباراة توتنام لا يعرف طعم الفوز في خمس مباريات علي التوالي في الدوري، ويتراجع حينها بسبع نقط خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل أن يصل الفارق بعد المبارة الأخيرة إلي عشر نقاط كاملة مع تبقي مباراة مؤجلة للسيتيزنس، ليخرج جيمي كاراجر محلل قنوات سكاي سبورتس بعد المباراة قائلاً: "لا أتذكر وقتًا كان فيه كثير من اللاعبين سيئين مثللما حدث أمام بيرنلي".

بعد مباراة كريتسال بالاس في الأسبوع الرابع عشر لعب الفريق تسع مباريات في الدوري سدد خلالها 130 تسديدة، سجل 8 أهداف وأضاع 10 فرص واضحة للتسجيل، رغم أن عدد الأهداف المتوقع تسجيلها xG قد بلغ 14.15، منهم أربعة مباريات متتالية سدد فيها الفريق 84 تسديدة بدون تسجيل أي هدف، تُري ما الذي جعل كتيبة كلوب تعاني هكذا خلال هذه الفترة؟

في الحقيقة الموضوع يحمل تسلسلاً، ولكل سبب نتيجة، بعد إصابات فيرجل فان دايك، وجو جوميز وجويل ماتيب، اضطر كلوب لإشراك أفضل لاعبي خط وسطه فابينيو وجوردان هندرسون كقلبي دفاع لعدم ثقته الكاملة في الثنائي ناثانيل فيليبس وريس ويليامز، والحقيقة أن هذا الأمر ضر الوسط أكثر منه الدفاع.

صحيح أن الفريق قد خسر قدرة فان دايك على قتل فرص الهجمات المرتدة للخصوم، الأمر الذي كان ينتج عنه استقبال خطرًا أقل واستخلاص الكرة في مراحل متقدمة أكثر، بالتالي زيادة نسبة الهجمات أكثر في نصف ملعب الخصم والحفاظ على الكرة هناك، وبراعته في الكرات الهوائية وقدرته على التسجيل اثناء المواقف الثابتة، هذا بالإضافة إلي أن الريدز خسر كراته القطرية المتقنة التي كانت تمثل حلاً كبيرًا لفك تكتلات الفرق واستغلال عدم قدرتهم على تنظيم أنفسهم بسرعة، والتي كانت تسمح لصلاح وماني بمساحات أكثر للتسديد والتسجيل.

في الموسم الماضي، احتاج ليفربول إلي تمريرتين فقط من فان ديك إلي أرنولد، 10 ثواني فقط كان الوقت الذي احتاجه ليفربول لكي يسجل هدف، كذلك خسر الفريق قدرة ماتيب علي الزيادة أو التمرير العمودي.

لم تكن المشكلة أبدًا في شراكة فابينيو وهندرسون، فتعاملهما كان بشكل أفضل من الذي توقعه الكثيرون، استقبل الفريق عددًا أقل من التسديدات في كل مباراة هذا الموسم (7.87) مقارنة بمتوسط الدوري (11.72) وفقًا لـ Fbref، و23 هدف في 25 مباراة في جميع المسابقات منذ مباراة دربي الميرسيسايد.

المشكلة هي في تأثير فابينيو وهندرسون على خط الوسط، الأمر الذي كان له تأثير غير مباشر في أرضية الميدان، فقدرة الثنائي على الثبات والحدة والتي كانت سببًا أساسيًا للفوز باللقب الموسم الماضي أصبحت مفقودة.

عدم وجود فابينيو، خاصةً في مركز الارتكاز جعل ثنائي دفاع ليفربول في مواجهة مباشرة مع مهاجمين الفرق المنافسة، ونظرًا لعدم قوة تياجو في الصراعات الهوائية فكان هندرسون يضطر إلي الخروج من مكانه لكي يقابل المهاجمين.