إيقاف رزاق سيسيه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن إخطار اتحاد الكرة له، بإيقاف جناحه رزاق سيسيه لمباراتين، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وتعرض سيسيه للطرد خلال فوز الزمالك على الاتحاد 2-0، بعد تلقيه لبطاقة حمراء مباشرة من الحكم إبراهيم نور الدين حيث دهس لاعب وسط الزمالك طارق حامد.

وبالتالي يغيب سيسيه عن مواجهة الإسماعيلي في الجولة 12 من الدوري، ومباراة النجوم في دور الـ 32 لكأس مصر.

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وينضم سيسيه للسيد سالم، الظهير الأيسر الذي يغيب عن مواجهة الإسماعيلي بسبب تلقيه الإنذار الثالث ضد الزمالك.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 11 في الدوري، بـ 11 نقطة.

الدوري المصري رزاق سيسيه الاتحاد السكندري
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