ريال مدريد يوضح إصابة مارسيلو

أوضح ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي مارسيلو بعد إصابته خلال منافسات الدوري الإسباني.

وأصيب مارسيلو في مباراة الفريق المؤجلة منذ الجولة الأولى للدوري الإسباني ضد خيتافي يوم الثلاثاء والتي انتهت بالفوز 2-0.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا مارسيلو، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

ومن المتوقع أن يغيب مارسيلو عن الفريق الملكي لمدة 3 أسابيع وفقا لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية.

ويعاني ريال مدريد من غيابات بالجملة بسبب الإصابة مثل داني كارباخال وإدين هازارد وسرجيو راموس ورودريجو وفيدريكو فالفيردي ولوكاس وميليتاو، بجانب غياب توني كروس للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسجل ريال مدريد الهدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 60 و67 عن طريق الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي على الترتيب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق في الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر من 20 مباراة فقط.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فالنسيا مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.