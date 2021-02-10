ريال مدريد يوضح إصابة مارسيلو

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 16:22

كتب : FilGoal

مارسيلو أمام فيكتور جوميز في لقاء ريال مدريد وإسبانيول

أوضح ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي مارسيلو بعد إصابته خلال منافسات الدوري الإسباني.

وأصيب مارسيلو في مباراة الفريق المؤجلة منذ الجولة الأولى للدوري الإسباني ضد خيتافي يوم الثلاثاء والتي انتهت بالفوز 2-0.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا مارسيلو، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليسرى".

أخبار متعلقة
قائد يونايتد: نحن بحاجة إلى التحسن ومعرفة طريق الفوز بالألقاب سولشاير: لا أهتم بطريقة التأهل في مباريات الكؤوس.. الفوز هو الأهم زيدان: سنواصل القتال على لقب الدوري دون الاهتمام بما يفعله الآخرون جوارديولا يوضح أسلوبه في اللعب بدون مهاجم صريح

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

ومن المتوقع أن يغيب مارسيلو عن الفريق الملكي لمدة 3 أسابيع وفقا لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية.

ويعاني ريال مدريد من غيابات بالجملة بسبب الإصابة مثل داني كارباخال وإدين هازارد وسرجيو راموس ورودريجو وفيدريكو فالفيردي ولوكاس وميليتاو، بجانب غياب توني كروس للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسجل ريال مدريد الهدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 60 و67 عن طريق الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي على الترتيب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق في الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر من 20 مباراة فقط.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فالنسيا مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد مارسيلو خيتافي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كشاف لاعبين: أنفقت على فاتي 5 آلاف يورو ولم أستردها.. وهكذا انضم لبرشلونة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة بيراميدز - غياب الشناوي والمهدي عن رحلة كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب 24 دقيقة | الكونفدرالية
منافس الزمالك - تقرير جزائري: الترجي يتحرك لضم بن عيادة 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي – سوانزي سيتي (0) (1) مانشستر سيتي.. ضغط متواصل من الضيوف 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – جالاتا سراي (0) - (0) ألانيا سبور.. محاولات متبادلة 48 دقيقة | أوروبا
إقامة مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي في رومانيا بسبب كورونا ساعة | أوروبا
بيان من الاتحاد المغربي يطالب بتأجيل مواجهة الوداد وكايزر تشيفز أو نقلها لبلد آخر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حوار في الجول - بطل مونديال الأندية والمنتخبات: لا يوجد طرف مفضل للفوز بين الأهلي وبالميراس ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك