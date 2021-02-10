بعد تعيينه مشرفا على الإسماعيلي.. سليمان: كل الأندية قدمت الدعم للدراويش.. وشكرا لـ الخطيب

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 15:34

كتب : ياسر الشريف

عماد سليمان

أعلن علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، تعيين عماد سليمان عضو اللجنة، مشرفا على الفريق الأول.

وقال أبو جريشة: "ذلك ياتي في إطار الحرص على تحديد اختصاصات كل فرد بالمجموعة من أجل تقديم أفضل ما لديه".

وتابع في تصريحات صحفية: "وضع الفريق صعب ونعلم مدى حزن الجماهير على تراجع النتائج".

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وأضاف "علينا أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا بهدف تحسين النتائج، المدير الفني الجديد دراجان يوفيتش بدأ يعرف الفريق والنتائج ستتحسن بشرط تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والحاليين".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في الدوري المصري، برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

ومن جانبه قال سليمان: "الأندية قدمت لنا كل الدعم لاسيما الأهلي، الترحاب الذي وجدناه من قبل محمود الخطيب رئيس النادي كان رائعا حيث حرص على تذليل كافة الصعوبات".

وقال "ضيق الوقت لم يسعفنا فى ضم اللاعبين الذي نرغب فيهم، تحدثت مع رامي ربيعة ورحب بالانضمام للإسماعيلي إلا أنه في تلك الفترة كان هناك عرضا له من السعودية بضعف المقابل المادي لذلك لم تتم المفاوضات بنجاح ، نفس الأمر انطبق على محمد محمود ولم نتطرق حول ضم مروان محسن من قريب أو من بعيد".

وأوضح "على أبو جريشة زار نادى الزمالك لكن ضيق الوقت لم يتح لنا ضم اللاعبين المرغوب فيهم، كما اود أن أشكر نادى طلائع الجيش الذى قدم لنا كافة سبل الدعم الممكنة".

الإسماعيلي في الدوري عماد سليمان
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