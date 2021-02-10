حوار في الجول – صانع ألعاب بالميراس السابق: آمل أن نظهر شكلا مختلفا أمام الأهلي

كيف يرى أساطير بالميراس ونجومه السابقين مواجهة الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية؟

FilGoal.com حاور نجوم بالميراس السابقين للحديث حول مواجهة الأهلي وبعض النقاط الفنية خلال المباراة.

ضيفنا اليوم أحد اللاعبين السابقين في بالميراس والذي لعب للفريق في حقبتين، في 1997 قبل أن يرحل إلى اليابان في العام التالي ثم عاد إلى بالميراس مرة أخرى. إولر إلياس. الذي يمتلك ذكرى من أجمل ذكرياته على الإطلاق، إذ كان صاحب ركلة الجزاء الأخيرة التي حسمت لقب كوبا ليبرتادوريس الأول في تاريخ النادي عام 1999.

في البداية هل شاهدت الأهلي ضد بايرن ميونيخ؟ ما توقعاتك للمباراة؟

"لم أشاهد أي مباراة بعد حتى الآن للأسف، لأنني أخوض دورة تدريبية في إسبانيا، لم أكن أعلم جدول المباريات".

"لكنني وبشكل منطقي وبمعرفتي بالفريق، بالميراس سيدخل المباراة بدون تحفظ لأنه ترك انطباعا سيئا لدى جماهيره بعد مواجهة تيجيريس".

"ستكون مباراة مفتوحة، وبالميراس سيسعى لمصالحة جماهيره أمام الأهلي".

البعض قد يرى أن بالميراس ليس بالقوة الهجومية الكافية بالنظر إلى نتائج مباراتي سانتوس وتيجيريس وأداء الفريق خلالهما؟

"آمل أن نتمكن من إظهار شكل مختلف عما ظهرنا عليه في النهائي ضد سانتوس وضد تيجيريس".

"بالميراس بحاجة لأن يكون فريقا يبني فرصا للتسجيل وأن تكون التحركات أسرع لإنهاء تلك الفرص".

"هذا لم يحدث، لذا لننتظر ونرى إن كان سيحدث ضد الأهلي والفريق سيكون أفضل أم لا".

هل يمكنك توقع النتيجة؟

"قد تنتهي المباراة بنتيجة مماثلة لمباراة تيجيريس بهدف وحيد للفائز، لكن بوجود الجماهير، أظن أنها ستكون مباراة جيدة ولنترك النتيجة للفريقين ليقرراها لن أتوقع". (قالها ضاحكا)

ما ذكرياتك حول لقب كوبا ليبرتادوريس 1999؟

"هناك العديد من الذكريات الرائعة حول لقب 99، لقد كان أول لقب كوبا ليبرتادوريس في تاريخ بالميراس، مشروع بدأ عام 1997، بتشكيلة رائعة من اللاعبين وأبطال العالم، ولديهم خبرة دولية والعديد من القصص واللحظات التي قضيناها معا".

"قضينا 23 يوما سويا من أجل المنافسة على 3 بطولات في الأمتار الأخيرة، لكن أن نفوز بكوبا ليبرتادوريس هو شيء يترك ذكرى محفورة فينا جميعا".

ما أفضل هدف لن تنساه في مسيرتك؟

"هناك ذكريات عديدة لي مع كل الفرق، لحظات لا يمكن أن أنساها، لكن من دون شك هدفي مع المنتخب البرازيلي في مباراتي الدولية الأولى كانت ضد فنزويلا".

"فزنا بنتيجة 6-0، وافتتحت التسجيل، وقتها كانت تلك أول مباراة دولية لي، وبدأت في الملعب بجانب روماريو، كان ذلك هدفا نادرا للغاية، لذا أتذكره كنقطة هامة في مسيرتي".

ما أفضل مباراة لعبتها في مسيرتك؟

نتحدث هنا عن عدد كبير من المباريات التي قدمت خلالها مستويات ممتازةن هناك لحظات تاريخية لا تنسى مع منتخب البرازيل وبالميراس والجماهير في كل البرازيل".

"لكنني قد أختار مباراة واحد، بالميراس ضد فلامينجو، فزنا بنتيجة 4-2 في ربع نهائي كأس البرازيل سجلت آخر هدفين وكنت بطلا".

إولر فاز مع بالميراس ببطولة منطقة ريو-ساو باولو وكوبا ليبرتادوريس، كما فاز مع ساو باولو ببطولة ريكوبا سود أمريكانا، وتوج بالدوري الياباني مع كاشيما أنتلرز.