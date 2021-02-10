مؤتمر مدرب بالميراس: مواجهة الأهلي ستكون فرصة لإظهار أسلوب الكرة البرازيلية

قال أبيل فيريرا مدرب بالميراس إن مواجهة الأهلي ستكون فرصة لإظهار أسلوب لعب وثقافة الكرة البرازيلية، كما أشار إلى أن الفريق المصري يعد ثاني أكثر مشارك في هذه البطولة، كما أنه لم يخسر مع بيتسو موسيماني سوى مباراة وحيدة.

وصرح فيريرا في المؤتمر الصحفي: "نتعلم من الماضي، هذه ثقافتنا، ثقافتي كبرتغالي، نحن بلد صغير لكن لدينا قوة كبيرة في كرة القدم".

وواصل "دائما نريد الفوز في البرازيل أيضا، مهما كانت المباراة صعبة وبالرغم من جميع الأعذار التي نبحث عنها، يجب أن نقبل الهزيمة في بعض المباريات، وأن الخصم كان أفضل منا في ذلك اليوم".

وتابع "قيل لي دائما أنه من الأفضل أن ننهي البطولة في مكان أعلى، لذا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمركز الثالث، ليس هذا ما كنا نريده لكننا سنلعب من أجل الفوز به".

وتطرق للحديث عن مواجهة الأهلي قائلا: "هذه فرصة لإظهار أسلوب لعبنا وثقافة كرة القدم البرازيلية".

وأردف "حينما يكون هناك مقعدا شاغرا في النهائي، لا تكون بنفس الهدوء الحالي، لأنك ترغب بشدة في تقديم أفضل ما لديك فنيا ومن الصعب جدا اتخاذ قرارات هادئة".

وواصل "سنواجه الأهلي ثاني أكثر فريق شارك في هذه البطولة، منذ 2020 مع مدربه موسيماني لم يخسر سوى مباراة واحدة ضد بايرن ميونيخ".

وأتم "وأعتقد أنها ستكون مباراة سيحاول خلالها الفريقان الهجوم والاستحواذ على الكرة، وكل شيء جاهز بالنسبة لنا لنرى عرضا جيدا بمستوى كرة قدم جيد من قبل الفريقين لأن كلاهما يرغب في النجاح".

وكان الأهلي قد خسر لأول مرة مع موسيماني أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 2-0، في حين أن بالميراس خسر بنتيجة 1-0 أمام تيجيريس المكسيكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس.