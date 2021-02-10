متحدث الزمالك: اتحاد الكرة لم يرد علينا بشأن تأجيل مباراة الكأس.. ولا ثالث للقطبين في الدوري

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك إن فريقه لم يتلق ردا من اتحاد الكرة بشأن تأجيل مواجهة حرس الحدود في الكأس، مشيرا إلى أنه ليس منطقيا أن يخوض مباراة في مصر قبل 3 أيام من سفره إلى السنغال.

وصرح سالم عبر إذاعة "أون سبورت": "اتحاد الكرة لم يرد على طلب الزمالك بتأجيل مباراة حرس الحدود في الكأس، ليس من المنطقي أن تكون المباراة يوم 20 ونخوض بعدها لقاء في السنغال يوم 23، هذا سيرهق اللاعبين".

وواصل "لابد أن يساعد اتحاد الكرة الفريق ليوفر له عوامل النجاح في أول مباراة له خارج ملعبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

ويواجه الزمالك نظيره تونجيت السنغالي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء 23 فبراير.

وأكمل حول ثنائي الهجوم الجديد: "سيف الدين الجزيري ظهر بأداء مميز مع الزمالك وتسبب في ركلة جزاء ضد الاتحاد".

وتابع "نراهن على مروان حمدي ليكون مهاجما قويا، نتمنى أن يعوضنا الثنائي عن مصطفى محمد".

وأردف "بداية مصطفى محمد مبشرة جدا، وأتوقع أن العلاقة المميزة بين صلاح وكلوب ستتكرر بين مصطفى وفاتح تيريم، إنهما مدربان مميزان ويجيدان التعامل مع النجوم وهو ما ظهر في تسديد مصطفى محمد لركلة الجزاء، وهو ما منحه الثقة ليشارك في المباراة الثانية ضد فناربخشة، ويسجل هدف الفوز".

وأكمل "ونتيجة ذلك أن مصطفى محمد كسب ساعة قيمتها 7 آلاف دولار مكافأة من نائب رئيس النادي".

وسجل مصطفى محمد هدفين في أول مباراتين له بقميص جالاتاسراي منذ انضمامه للفريق في نهاية السوق الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من الزمالك.

ورد على سؤال حول المنافسة على الدوري قائلا: "لا ثالث للقطبين الكبيرين، لأن النقاط تتسرب تدريجيا من بين أقدام لاعبي بيراميدز، والفريق يتراجع، استمرار المنافسة بين الأهلي والزمالك سيكون أفضل للبطولة ومتعتها وقيمتها التسويقية، وأفضل مما حدث في الموسم الماضي".

وتطرق للحديث حول أيمن حفني وعودته للزمالك حتى نهاية الموسم قائلا: "قيمة كبيرة بنادي الزمالك، وموقف الإدارة تجاهه والاستجابة لندائه، سيكون محل تقدير من اللاعب بشكل كبير، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي على أعلى مستوى حتى لا يكون رقما هامشيا".

وأتم "الكرة في ملعب أيمن حفني، لابد أن يعود ويثبت للجماهير أنه إضافة فعلية وليس مجرد مبادرة إنسانية أو عاطفية، وأتمنى أن يكون إضافة للزمالك الذي يصارع على أكثر من جبهة محليا وإفريقيا".