زيدان: سنواصل القتال على لقب الدوري دون الاهتمام بما يفعله الآخرون

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 13:12

كتب : FilGoal

ميندي يسجل هدف ريال مدريد الثاني في شباك خيتافي

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن فريقه سيواصل كفاحه من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني دون الاهتمام بالآخرين.

ونجح ريال مدريد في مواصلة انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني بعد الفوز على خيتافي في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بهدفين دون مقابل.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا أمام خيتافي بهذا الأسلوب للتكيف مع الوضع، في ضوء غياب لاعبينا المصابين".

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وأضاف "أنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم قدموا أداءً دفاعياً جيداً للغاية".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق في الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر من 20 مباراة فقط.

وأكمل "نحن نقوم بعملنا. ما زال أمامنا 48 نقطة وسنواصل العمل. علينا ان نكافح ونواصل العمل دون الاهتمام بما يفعله الآخرون. كنا جميعا بحاجة إلى الفوز على خيتافي".

وتابع "لا أعتقد أن جماهير ريال مدريد تظن أننا سنخسر الدوري. هم يعتقدون أنه بإمكاننا تغيير الأمور دائماً وسنحاول فعل ذلك، على الرغم من الصعوبات".

وأتم "نحن نثق بما نفعله. يتبقى الكثير من المباريات، مشوار الدوري طويل ويمكنننا إنجاز الكثير".

وسجل ريال مدريد الهدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 60 و67 عن طريق الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي على الترتيب.

ويعاني ريال مدريد من غيابات بالجملة بسبب الإصابة مثل داني كارباخال وإدين هازارد وسرجيو راموس ورودريجو وفيدريكو فالفيردي ولوكاس وميليتاو بسبب الإصابة بجانب غياب توني كروس للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فالنسيا مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد زين الدين زيدان
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