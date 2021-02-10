يويفا يقرر نقل مباراة أتلتيكو وتشيلسي إلى رومانيا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

تشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل مباراة تشيلسي أمام أتليتكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خارج إسبانيا، وذلك حسب بيان نشره النادي اللندني.

وقال التقرير إن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي كان من المفترض أن تقام في مدريد، قد نٌقلت إلى بوخارست في رومانيا، بسبب قيود السفر في إسبانيا للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتي تحول دون إقامة لقاء الذهاب بشكل طبيعي.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير في بوخارست. على أن يقام لقاء الإياب يوم 17 مارس المقبل في ستامفورد بريدج بلندن كما هو.

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ونقل لقاء ليفربول ولايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا تم نقله من ألمانيا كذلك إلى بودابست في المجر.

وتواجه تشيلسي مع أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 6 مرات فاز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة.

وتواجه الفريقان في المباريات الإقصائية بدوري الأبطال مرة وحيدة، في نصف نهائي المسابقة 2013-2014 حينما تعادلا ذهابا في إسبانيا سلبيا، وفاز أتليتكو مدريد في إنجلترا بنتيجة 3-1.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتواجه خلالها الفريقان في دور الـ16 من دوري الأبطال.

تشيلسي ليلة الأبطال
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