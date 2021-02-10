مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: سنستعيد ثلاثة لاعبين ضد الاتحاد السكندري

كشف عطية صابر مدرب الإسماعيلي، أن الفريق سيستعيد ثلاثة لاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، ضد الاتحاد السكندري في الجولة 12 من الدوري، غدا الخميس.

وقال صابر لـ FilGoal.com: "سنستعيد محمد عادل ومحمد صادق وآري بابل".

وأوضح "البوسني دراجان يوفيتش يهدف لتطبيق فكر فني جديد مع اللاعبين، رغبة في تعديل الأداء والنتائج وخروج الفريق من وضعه الحالي".

وأكمل "لقاء الفريق القادم صعب أمام الاتحاد. زعيم الثغر يملك جهازا فنيا متميزا بقيادة حسام حسن، ومفاتيح لعب عديدة".

وأتم "سنجري اختبار ملعب لمحمد الشامي لنعرف مدى إمكانية الدفع به بعد إصابته العضلية".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في الدوري المصري، برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

ويواجه الإسماعيلي الاتحاد يوم الخميس في إطار الجولة 12 للدوري.