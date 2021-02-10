السنغالي نداي حكما لمواجهة الأهلي وبالميراس.. ورضوان جيد مساعدا لحكم الفيديو

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

الحكم السنغالي ماجيتي نداي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحكم السنغالي ماجيتي نداي سيقود مباراة الأهلي وبالميراس في مواجهة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، غدا الخميس.

ويعاون نداي، مواطناه دجبريل كامارا والحاجي سامبا.

الحكم الرابع هو الجواتيمالي ماريو إسكوبار الذي قاد مواجهة الأهلي والدحيل، فيما يجلس في غرفة حكم الفيديو الكندي درو فيشر ويعاونه المغربي رضوان جيد.

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الحكم السنغالي صاحب الـ 34 عاما قاد للأهلي مباراتين من قبل في دوري أبطال إفريقيا.

الأولى كانت فوزه على سيمبا التنزاني في دور مجموعات نسخة 2018/2019، بنتيجة 5-0.

الثانية، انتهت بنفس النتيجة، لكن لصالح صنداونز ضد الأهلي في ذهاب دور الثمانية من نفس النسخة، حيث انتصر مدرب الأحمر الحالي بيتسو موسيماني على الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي بنتيجة 5-0.

ويطمح الأهلي للوصول إلى الميدالية البرونزية بالتغلب على بالميراس، لمعادلة أفضل إنجاز له في البطولة والذي حققه عام 2006.

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