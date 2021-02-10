مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021.. برشلونة يواجه إشبيلية في كأس إسبانيا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

ميسي - إشبيلية - برشلونة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على مانشستر سيتي ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف إيفرتون نظيره توتنام هوتسبر في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة في نفس الدور من كأس الاتحاد، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه أتالانتا ضيفه نابولي في التاسعة و45 دقيقة مساء ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا.

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ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في العاشرة مساء ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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في الدوري كأس ملك إسبانيا كأس إيطاليا
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