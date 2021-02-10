الأهلي بالأحمر أمام بالميراس.. واللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال التعادل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 10:40

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بايرن ميونيخ - كأس العالم للأندية 2020

أسفر الاجتماع الفني لمواجهة ثالث ورابع كأس العالم للأندية، عن ارتداء الأهلي للقميص الأحمر، في مواجهة يوم الخميس ضد بالميراس البرازيلي.

وشهد الاجتماع الاتفاق على ارتداء الأهلي للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق الطاقم الأزرق.

ويرتدي بالميراس القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، ويرتدي حارس مرماه طاقما أصفر.

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وتضمن الاجتماع التأكيد على أن في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

ويتم تسليم ميداليات المركز الثالث، عقب المباراة النهائية التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وتيجريس المكسيكي.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ90 دقيقة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية
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