النادي رقم 30 في مسيرته.. أبريو إلى أتليتك البرازيلي بسبب "الجوع للاستمرار في كرة القدم"

يواصل الأوروجوياني سيباستيان أبريو مشواره مع كرة القدم، مرتديا قميص أتليتك كلوب البرازيلي، النادي رقم 30 في مسيرته.

ويعد أبريو والمُلقب بالمجنون أكثر لاعب ارتداءً للقمصان المختلفة، ويمتلك الرقم القياسي في موسوعة جينيس في عالم كرة القدم بـ 30 ناديا في 27 موسما.

وقال المهاجم إنه يأمل أن يُظهر مع فريقه الجديد "الاحتراف والعقلية والتفاني والعاطفة" و "الجوع للاستمرار في كرة القدم"، بغض النظر عما يحدث.

ووعد المهاجم البالغ 44 عاما بالتفاني في مشواره مع النادي الذي ينافس على بطولة مينيرو رفقة نادي أتليتكو مينيرو والذي يدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ولم يلعب النادي، وهو فريق متواضع من مدينة ساو جواو دي ري، في الدرجة الأولى لبطولة مينيرو منذ أكثر من 50 عاما.

وقال أبريو: "هناك أشخاص يبلغون من العمر 50 عاما لم يروا أبدا نادي أتليتيك في القسم الأول (من بطولة مينيرو). سنستمتع بهذه اللحظة كثيرا وسأكون جزءا منها".

وأضاف "أعتقد أن أتليتكو مينيرو هو المرشح الرئيسي للفوز باللقب، بالإضافة إلى الطاقم الفني لديه، فقد قام بتعيين مدربون رفيعي المستوى".

وبدأ أبريو مشواره الكروي عام 1995 بديفنسور الأوروجوياني وارتدى قمصان أندية سان لورينزو وريفر بليت وروزاريو سنترال الأرجنتيني، ناسيونال الأوروجوياني ومونتيري وأونال تايجرز وكروز أزول وكلوب أمريكا وسينالوا في المكسيك.

كما خاض مشواره الأوروبي في ديبورتيفو لاكورونيا في الفترة من 1998 وحتى 2004، وأريس اليوناني في 2010.

وارتدى قميص أوروجواي في 70 مباراة مسجلا 26 هدفا ليحصد المركز الرابع في كأس العالم 2010، وكوبا أمريكا 2011.

وسجل ركلة الترجيح الأخيرة في شباك غانا في ربع نهائي كأس العالم 2010 على طريق بانينكا.