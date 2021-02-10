تأجيل مواجهة الجونة والمقاولون العرب.. والنحاس لـ في الجول: لدينا 7 حالات مصابة بكورونا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 00:21

كتب : أحمد الخولي أحمد شاكر

المقاولون العرب

أوضح عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب تأجيل مباراة الفريق أمام الجونة ضمن مواجهات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

تأجلت مباراة الجونة والمقاولون العرب بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف لاعبي المقاولون العرب.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء 10 فبراير، لتتأجل إلى 21 فبراير المقبل حسبما علم FilGoal.com.

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وقال النحاس لـ FilGoal.com: "عدد الحالات المصابة أكثر من 5 لاعبين، ووصل إلى 7".

وأضاف "كان لدينا 4 لاعبين سيجرون مسحة إعادة وجاءت نتيجتهم سلبية، لكن تم اتخاذ القرار بالأمس بتأجيل المباراة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.

المقاولون العرب في الدوري الجونة الدوري المصري
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