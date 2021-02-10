مدرب الأهلي السابق: موسيماني لعب ضد بايرن بأنسب طريقة.. وهاني قدم أداء مميزا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي مع أليو ديانج

أشاد ديفيد سيزا المدرب العام السابق للأهلي بمستوى الفريق في مواجهة بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية والتي خسرها الفريق الأحمر بثنائية دون رد.

وقال سيزا عبر قناة صدى البلد: "شاهدت مباراة الأهلي وبايرن والفريق قدم أداء جيد جدا ولكن لا تنسى أن بايرن أحد أفضل 3 فرق في العالم ولا تنسى أن هذا الفريق هزم برشلونة 8-2 ولا يحتاج الكلام عن قوته".

وأضاف "موسيماني مدرب جيد وخاض مواجهة بايرن بطريقة لعب مميزة وهي الأفضل بالنسبة للفريق أمام ليواجه بها بطل أوروبا".

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وأكمل "محمد هاني قدم مباراة مميزة ضد بايرن، وأيمن أشرف وبانون والسولية يستحقون الإشادة".

وأشار "الأهلي خلق بعض الهجمات أمام بايرن ولكن لا تنسى أن هذا هو بايرن ويلعب بنفس هذه الطريقة أمام كبار أوروبا".

وانتقل للحديث عن ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي قائلا: "مفاوضات بيراميدز مع فايلر مجرد شائعات وهم يملكون مدرب أرجنتيني مميز".

وأتم تصريحاته "نتواصل دائما مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي وسعيد جدا بالمستوى الذي وصل له محمد الشناوي".

الأهلي بايرن ميونيخ ديفيد سيزا
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