وكيلهما: لا حديث عن رحيل أجايي.. وشريف فضل الأهلي على الكثير من العروض

نفى جون إدوارد وكيل أعمال جونيور أجايي احتمال رحيل المهاجم النيجيري عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال جون إدوارد عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد أي حديث في الأهلي عن رحيل أجايي سواء على سبيل الإعارة أو البيع".

وأضاف "اللاعب مستمر بشكل طبيعي مع الفريق الأحمر".

وأكمل "إصابة أجايي كانت في مكان صعب في الركبة وبعد الكثير من الفحوصات كان الاستقرار على عدم إجراء جراحة والاكتفاء بالعلاج الطبيعي والتأهيل والآن أصبح جاهز للمشاركة بنسبة 100%".

وانتقل للحديث عن محمد شريف مهاجم الأهلي والذي يعد جون إدوارد وكيله أيضا قائلا: " شريف تلقى الكثير من العروض من أندية داخل مصر وخارجها، لكنه اختار عن قناعة تجديد تعاقده مع الأهلي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي قائلا: "أزارو تعرض لضغوط لا يتحملها بشر قبل الرحيل من مصر، وفي الفترة الماضية تلقى الكثير من العروض من أندية داخل وخارج مصر".