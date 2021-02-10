إلى ربع النهائي بصعوبة.. تسديدة مكتوميناي تسقط وست هام وتنصر مانشستر يونايتد

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب على منافسه وست هام بهدف دون رد يوم الثلاثاء.

واستضاف يونايتد منافسه وست هام في ملعب أولد ترافورد في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد سكوت مكتوميناي في الدقيقة 97 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما هيأ ماركوس راشفورد الكرة له بطريقة جميلة.

ولم تشهد المباراة التي اتجهت للأشواط الإضافية الكثير من الفرص الخطيرة خلال الوقت الأصلي لها ربما عدا ما حدث في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.

إذ كاد وست هام يحصل على ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد آرون وان بيساكا لكن الحكم احتسب ركلة ركنية وأكدت تقنية الفيديو قراره.

ومن الركلة الركنية كاد وست هام يقتل يونايتد ويخطف الانتصار لكن بيساكا شتت الكرة سريعا.

وكان مانشستر يونايتد بلغ نصف نهائي البطولة العام الماضي ولكنه هُزم آنذاك ضد تشيلسي.

ويعد مانشستر يونايتد ثاني أكثر المتوجين بالبطولة عبر التاريخ بـ12 بطولة خلف أرسنال ببطولتين.

وكان التتويج الأخير ليونايتد باللقب في عام 2016.

فيما توج وست هام باللقب ثلاث مرات آخرهم في عام 1980، وفشل في بلوغ النهائي منذ عام 2006 حينما خسر ضد ليفربول بركلات الترجيح آنذاك.