وكيل عبد الله جمعة: اللاعب يرحب بالتجديد للزمالك ولكن الاتفاق لم يتم حتى الآن

كشف جون إدوارد وكيل عبد الله جمعة لاعب الزمالك عن مستجدات تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال جون إدوارد عبر قناة صدى البلد: "عبد الله جمعة عقد جلسة طويلة مع عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك، وأنا تحدثت مع أشرف قاسم المشرف على الكرة بشأن التجديد".

وأضاف "اللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع الزمالك بشكل كبير".

وأكمل "ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق بين اللاعب والزمالك على تجديد التعاقد".

وأتم تصريحاته "عبد الله جمعة لا يزال يتبقى له موسم واحد في تعاقده مع الزمالك".

الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف الزمالك عام 2017 قادما من إنبي.