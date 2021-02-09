وكيل كريم فؤاد: اللاعب لديه عدة عروض من داخل وخارج مصر.. ورغبته الأولى هي الأهلي

كشف جون إدوارد وكيل أعمال كريم فؤاد لاعب فريق النجوم والمعار إلى إنبي عن حقيقة انتقال اللاعب إلى الأهلي.

وقال جون إدوارد عبر قناة صدى البلد: "الأهلي اتفق مع كريم فؤاد على كل شيء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن في النهاية رفض نادي إنبي وحلمي طولان رحيل اللاعب،".

وأضاف "لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل لأن اللاعب أصبح على رادار الكثير أندية أوروبا أبرزها من فرنسا".

وأشار "إنبي لديه بند في أحقية شراء كريم فؤاد من نادي النجوم لفترة معينة بعدها سيكون المتحكم في مصير اللاعب نادي النجوم".

وأتم تصريحاته "كريم فؤاد لديه رغبة كبيرة في التواجد داخل النادي الأهلي وهذا الأمر قد يحدد اتجاه اللاعب في الفترة المقبلة".