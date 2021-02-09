ريال مدريد يهزم خيتافي والغيابات بمساعدة الثنائي الفرنسي

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

ميندي يسجل هدف ريال مدريد الثاني في شباك خيتافي

نجح ريال مدريد في مواصلة انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني بعد الفوز على خيتافي.

وتغلب ريال مدريد على خيتافي في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بهدفين دون مقابل.

وسجل ريال مدريد الهدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 60 و67 عن طريق الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وفيرلاند ميندي على الترتيب.

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سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بالكامل لكن دون خطورة حقيقية على مرمى ديفيد سوريا حارس مرمى خيتافي.

ولم يشهد الشوط الأول أي تصويبة من جانب خيتافي على مرمى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ويعاني ريال مدريد من غيابات بالجملة بسبب الإصابة مثل داني كارباخال وإدين هازارد وسرجيو راموس ورودريجو وفيدريكو فالفيردي ولوكاس وميليتاو بسبب الإصابة بجانب غياب توني كروس للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

سيطر ريال مدريد على الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني مع اعتماد فريق خيتافي على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 60 استقبل بنزيمة عرضية فينسيوس جونيور وحولها برأسية رائعة ليفتتح أهداف المباراة.

وبعد سبع دقائق حول ميندي عرضية مارسيلو إلى هدف ثاني ليقتل ريال مدريد المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق في الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر من 20 مباراة فقط.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فالنسيا مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

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