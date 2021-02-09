إلى نهائي كأس إيطاليا الـ 20.. يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر

حجز يوفنتوس مقعده في نهائي كأس إيطاليا للعام الثاني على التوالي بعدما فرض التعادل السلبي في الإياب على غريمه إنتر على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

ويعود الفضل في تأهل يوفنتوس للفوز ذهابا خارج القواعد بهدفين مقابل هدف بثنائية كريستيانو رونالدو.

ووصل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة العشرين في تاريخه، كأكثر فريق وصولا للنهائي بفارق 3 مرات عن روما.

وينتظر يوفنتوس الفائز من مواجهة نابولي حامل اللقب وأتالانتا لمعرفة هوية منافسة في النهائي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب سان سيرو في 19 مايو المقبل.





















وصف المباراة:

بدأ إنتر المباراة بضغط كبير لتسجيل هدف مبكر، لكن محاولات النيراتزوري حتى الدقيقة 25 لم تكن مكتملة لتهدد مرمى جانلويجي بوفون.

أليكس ساندرو أعاق أشرف حكيمي قبل أن يدخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ليحصل على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن النهائي.

ركلة ثابتة نفذها كريستيان إريكسن لكنها مرت من الجميع ولمست لوكاكو ومرت بجوار القائم.

ومع مرور نصف ساعة كاد البلجيكي أن يسجل الهدف الأول بعدما استلم الكرة وراوغ مدافع يوفنتوس لكن تسديدته لم تجد سوى الأقدام لتبتعد عن مرمى يوفنتوس.

وبعد 3 دقائق سدد مارسليو بروزوفيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسكها بوفون بسهولة.

بدأ يوفنتوس في الدقائق الأخيرة بالاستفاقة عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة اصطدمت بالمدافع في الدقيقة 42.

وبعد دقيقة واحدة، أبعد هاندانوفيتش بقدميه تسديدة قوية من رونالدو من داخل منطقة الجزاء، انتهت معها أحداث الشوط الأول.

في الشوط الثاني واصل إنتر ضغطه، باريلا مرر إلى أشرف حكيمي لكن تسديدة المغربي في الدقيقة 51 جاءت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 59 مرر أدريان رابيو بينية إلى رونالدو في مرتدة سريعة لأصحاب الأرض لكن تسديدة هداف السيدة العجوز جاءت بعيدة عن المرمى.

رونالدو حمل على عاتقه قيادة هجوم يوفنتوس وتهديد مرمى هاندانوفيتش، في الدقيقة 63 سدد كرة قوية تصدى لها الحارس السلوفيني.

وفي الدقيقة 70 مر البرتغالي من 3 مدافعين وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة أرضية ابعدها سمير لركنية.

هدأ أداء يوفنتوس الهجومي وواصل إنتر ضغطه الهجومي دون هجمات حقيقية على مرمى بوفون في ظل التكتل والثبات الدفاعي.

فانتهت المباراة بتعادل سلبي قاد البيانكونيري للنهائي.