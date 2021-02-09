وكيل أعمال معلول: اللاعب يغيب 15 يوما.. وكيف يتهرب من مواجهة بايرن

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

علي معلول لاعب الأهلي

كشف جون إدوارد وكيل أعمال علي معلول لاعب الأهلي عن مدة غياب الظهير الأيسر بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة بايرن ميونيخ.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، والتي فاز بها الفريق الألماني بثنائية دون رد.

وقال جون إدوارد عبر قناة صدى البلد: "علي معلول يعاني من شد في العضلة الخلفية ويغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما".

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وأضاف "الإصابة بسبب اجهاد اللاعب في الفترة الماضية".

وأوضح "معلول لم يهرب من خسارة صنداونز أو من مواجهة بلجيكا وإنجلترا في كأس العالم وبعدما قدم كل شيء ممكن من الأهلي ولعب بأفضل مستوى ممكن أمام الدحيل، فهل بعد كل ذلك سيتهرب من مواجهة بايرن؟".

وشدد في ختام تصريحاته "معلول شخصية قوية ولن يتأثر بهذه الحملات التي غرضها تدمير الفريق".

الأهلي علي معلول الدوري المصري
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