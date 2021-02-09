الزمالك ينفي طلب باتشيكو بالاستغناء عن مدرب حراس المرمى واستبداله بآخر أجنبي

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 22:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

جايمي باتشيكو مدرب الزمالك

نفى أشرف قاسم المشرف العام على فريق كرة القدم في الزمالك ما تردد عن طلب جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاستغناء عن خدمات عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

وشدد أشرف قاسم على أن عبد السلام يؤدي دوره على أكمل وجه مع الجهاز المعاون لباتشيكو.

مؤكدا على أن المدير الفني لم يطلب رحيله في الفترة الحالية واستبداله بآخر أجنبي مثلما تردد.

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وشدد قاسم على أن مستوى حراس المرمى بالفريق متميز والدليل على ذلك قلة الأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات التي خاضها الزمالك في الموسم الحالي، ويرجع ذلك لدور عمرو عبد السلام مدرب الحراس مع حراس مرمى الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

الزمالك باتشيكو
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