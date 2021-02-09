أبو تريكة يعتذر لـ كهربا وحسين الشحات
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 21:36
كتب : FilGoal
اعتذر محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي للاعبي الفريق الحاليين محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات عن تسببه في إبعادهما عن لقاء بالميراس لخرقهما قواعد الفقاعة الطبية.
وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء في رسالة لكهربا والشحات: "أنا آسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".
@MKahraba @husseinelshahat انا اسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 9, 2021
وكان كهربا والشحات تصافحا مع أبو تريكة عقب نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ أمس الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين دون رد.
وتسببت تلك المصافحة في خرق الثنائي لقواعد الفقاعة الطبية وعلى الرغم من إجراء مسحة استثنائية له لكن تم إبعاده رسميا من مواجهة بالميراس المقبلة.
كهربا وأبو تريكة من لقاء الأمس 🔴🤝🦅 pic.twitter.com/JcqhXlkWQd— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 9, 2021
ويواجه الأهلي منافسه بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.
ويطمح الأهلي لتكرار إنجازه عام 2006 حينما توج بالبرونزية.