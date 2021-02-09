أبو تريكة يعتذر لـ كهربا وحسين الشحات

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

محمد أبو تريكة في مدرجات الأهلي ضد بايرن

اعتذر محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي للاعبي الفريق الحاليين محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات عن تسببه في إبعادهما عن لقاء بالميراس لخرقهما قواعد الفقاعة الطبية.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء في رسالة لكهربا والشحات: "أنا آسف جدا والبركة فى باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا".

وكان كهربا والشحات تصافحا مع أبو تريكة عقب نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ أمس الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين دون رد.

وتسببت تلك المصافحة في خرق الثنائي لقواعد الفقاعة الطبية وعلى الرغم من إجراء مسحة استثنائية له لكن تم إبعاده رسميا من مواجهة بالميراس المقبلة.

ويواجه الأهلي منافسه بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ويطمح الأهلي لتكرار إنجازه عام 2006 حينما توج بالبرونزية.

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