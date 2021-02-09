حوار في الجول - نجم بالميراس السابق: بالتأكيد سنفوز ضد الأهلي.. وتوقعاتي لمسجلي الأهداف الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 21:29 كتب : إسلام مجدي أوسياس دوس سانتوس - لاعب بالميراس السابق مونديال الأندية كأس العالم للأندية نرشح لكم أخر الأخبار الزمالك ينفي طلب باتشيكو بالاستغناء عن مدرب حراس المرمى واستبداله بآخر أجنبي 27 دقيقة | الدوري المصري بوكتينيو يعلق على غلاف فرانس فوتبول: لا علاقة له بـ باريس سان جيرمان 55 دقيقة | الدوري الفرنسي مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0)-(0) خيتافي.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني باتشيكو ينقل مران الزمالك لاستاد القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا أبو تريكة يعتذر لـ كهربا وحسين الشحات ساعة | كأس العالم للأندية 2020 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة ساعة | كأس العالم للأندية 2020 حوار في الجول - نجم بالميراس السابق: بالتأكيد سنفوز ضد الأهلي.. وتوقعاتي لمسجلي الأهداف ساعة | كأس العالم للأندية 2020 مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (0) (0) إنتر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة حوار في الجول - نجم بالميراس السابق: بالتأكيد سنفوز ضد الأهلي.. وتوقعاتي لمسجلي الأهداف كما انفرد في الجول - فيفا يخطر الأهلي بحرمان كهربا والشحات من اللعب ضد بالميراس الزمالك ينفي طلب باتشيكو بالاستغناء عن مدرب حراس المرمى واستبداله بآخر أجنبي فيديو في الجول (1) - بكاء لويس إدوارد عند حديثه عن كفاحه مع كرة القدم الأكثر مشاهدة 1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 سموحة 1 إنبـي انتهت الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 1 مصر للمقاصة انتهت كأس العالم للأندية 0 الأهلي 2 بايرن ميونيخ انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليدز يونايتد 0 كريستال بالاس انتهت الدوري الإسباني 2 أتليتكو مدريد 2 سيلتا فيجو انتهت الدوري الإسباني 0 ريال مدريد 0 خيتافي مباشر 4:6 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 العين 5 الهلال انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الفتح 1 النصر انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي 0 مانشستر يونايتد 0 وست هام يونايتد مباشر 27:27 كأس الاتحاد الإنجليزي 0 بيرنلي 2 بورنموث انتهت الدوري المصري - الجونة - المقاولون العرب لم تبدأ 14:30 كأس الاتحاد الإنجليزي - سوانزي سيتي - مانشستر سيتي لم تبدأ 19:30 كأس الاتحاد الإنجليزي - إيفرتون - توتنام هوتسبر لم تبدأ 22:15 كأس الاتحاد الإنجليزي - شيفيلد يونايتد - بريستول سيتي لم تبدأ 19:30 كأس الاتحاد الإنجليزي - ليستر سيتي - برايتون لم تبدأ 19:30 قد ينال إعجابك