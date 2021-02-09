انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (0) (0) إنتر.. السيدة العجوز إلى النهائي

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

باستوني مع إنتر أمام يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وإنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين دون مقابل على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويحتاج يوفنتوس للفوز أو التعادل للتأهل للنهائي، فيما سيسعى إنتر للتفوق بفارق هدفين لخطف بطاقة العبور.

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ولمشاهدة المباراة:

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انتهت.. يوفنتوس إلى النهائي

ق 90: محاولات من إنتر دون جدوى.

ق 70: رونالدو يتوغل ويراوغ 3 مدافعين ويسدد داخل كرة قوية يبعدها هاندانوفيتش لركنية.

ق 63: رونالدو يهدر فرصة الأول لـ يوفنتوس بعدما تصدى هاندانوفيتش لانفراد البرتغالي.

ق 59: مرتدة سريعة ليوفنتوس يمررها رابيو إلى رونالدو الذي يسدد بعيدا عن المرمى.

ق 51: تمريرة من نيكولو باريلا إلى أشرف حكيمي الذي يسدد من داخل المنطقة فوق العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: رونالدو يهدد مرمى إنتر على مرتين، الأولى تصطدم بالمدافع والثانية من داخل منطقة الجزاء يبعدها هاندانوفيتش بأقدامه لركنية.

ق 33: تسديدة من مارسليو بروزوفينش يتصدى لها بوفون بسهولة.

ق 30: لوكاكو يتحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد لكنها ترتطم بأقدام المدافعين لتتحول بعيدا عن مرمى بوفون.

ق 25: ركلة ثابتة نفذها إريكسن تصطدم بلوكاكو وتمر بجوار القائم في أخطر فرص إنتر حتى الآن.

ق 24: بطاقة صفراء لأليكس ساندرو بعد عرقلة أشرف حكيمي من الجهة اليمنى على حدود منطقة الجزاء.

ق 20: محاولات هجومية غير مكتملة على مرمى جانلويجي بوفون.

بداية اللقاء

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