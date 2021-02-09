فيديو في الجول (1) - بكاء لويس إدوارد عند حديثه عن كفاحه مع كرة القدم

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 21:03

كتب : زكي السعيد حامد وجدي

لويس إدوارد - أحمد محسن - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

بداية صعبة في المكسيك وانتقالات كثيرة في السلفادور ثم حط الرحال في الدوري المصري عن طريق المقاولون العرب في عام 2018.

لويس إدوارد

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

إنه لويس هنيستروزا أو المعروف لكل متابعي الدوري المصري بلويس إدوارد.

رحلة لم تكن سهلة على اللاعب صاحب الـ28 عاما من أجل مواصلة اللعب بشكل احترافي وتحقيق حلمه.

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FilGoal.com استضاف لويس إدوارد للحديث عن بداياته الصعبة من أجل لعب كرة القدم.

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لويس إدوارد المقاولون العرب في الدوري
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