تشكيل ريال مدريد - غيابات بالجملة ضد خيتافي وبنزيمة يقود الهجوم

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالمهاجم كريم بنزيمة لقيادة فريقه أمام خيتافي.

ويلعب ريال مدريد ضد خيتافي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وأجرى زيدان عدة تغييرات في الدفاع بسبب الغيابات التي تضرف فريقه.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: رفاييل فاران - ناتشو - فيرلاند ميندي - مارسيلو.

الوسط: مودريتش - كاسيميرو - مارفين.

الهجوم: كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو - فيني جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.