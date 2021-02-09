تشكيل ريال مدريد - غيابات بالجملة ضد خيتافي وبنزيمة يقود الهجوم

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

فاران - بنزيمة - ريال مدريد

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالمهاجم كريم بنزيمة لقيادة فريقه أمام خيتافي.

ويلعب ريال مدريد ضد خيتافي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وأجرى زيدان عدة تغييرات في الدفاع بسبب الغيابات التي تضرف فريقه.

أخبار متعلقة
نجل دروجبا إلى الدرجة الرابعة الإيطالية جوارديولا: لا يوجد أسرار عن مسيرة مانشستر سيتي الرائعة في الفترة الأخيرة تقرير: كريسبو يترك ديفينسيا ويقترب من تدريب ساو باولو

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: رفاييل فاران - ناتشو - فيرلاند ميندي - مارسيلو.

الوسط: مودريتش - كاسيميرو - مارفين.

الهجوم: كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو - فيني جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو تريكة يعتذر لـ كهربا وحسين الشحات 8 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 11 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
حوار في الجول - نجم بالميراس السابق: بالتأكيد سنفوز ضد الأهلي.. وتوقعاتي لمسجلي الأهداف 14 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس وإنتر وخطوة على النهائي 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر كأس إنجلترا – مانشستر يونايتد (0) - (0) وست هام.. ضغط من أصحاب الأرض 31 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول (1) - بكاء لويس إدوارد عند حديثه عن كفاحه مع كرة القدم 40 دقيقة | حكايات في الجول
تشكيل ريال مدريد - غيابات بالجملة ضد خيتافي وبنزيمة يقود الهجوم 42 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - رونالدو وكولوسيفسكي في هجوم يوفنتوس.. وإريكسن أساسي مع إنتر 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم
قد ينال إعجابك