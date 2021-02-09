التشكيل – عودة فان دي بيك وتيلليس لمانشستر يونايتد ضد وست هام
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 20:42
كتب : FilGoal
عاد دوني فان دي بيك وأليكس تيلليس لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي لملاقاة وست هام اليوم الإثنين في كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويستضيف يونايتد منافسه وست هام في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من البطولة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: دين هندرسون
في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا
في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- فريد
في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- دوني فان دي بيك- ماسون جرينوود
في الهجوم: أنتوني مارسيال