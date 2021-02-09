التشكيل – عودة فان دي بيك وتيلليس لمانشستر يونايتد ضد وست هام

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد - لايبزج

عاد دوني فان دي بيك وأليكس تيلليس لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي لملاقاة وست هام اليوم الإثنين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف يونايتد منافسه وست هام في ملعب أولد ترافورد في دور الـ16 من البطولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
نجل دروجبا إلى الدرجة الرابعة الإيطالية جوارديولا: لا يوجد أسرار عن مسيرة مانشستر سيتي الرائعة في الفترة الأخيرة تقرير: كريسبو يترك ديفينسيا ويقترب من تدريب ساو باولو

في حراسة المرمى: دين هندرسون

في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: نيمانيا ماتيتش- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- دوني فان دي بيك- ماسون جرينوود

في الهجوم: أنتوني مارسيال

مانشستر يونايتد وست هام
نرشح لكم
أخر الأخبار
إلى نهائي كأس إيطاليا الـ 20.. يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر 5 دقيقة | الدوري الإيطالي
وكيل أعمال معلول: اللاعب يغيب 15 يوما.. وكيف يتهرب من مواجهة بايرن 11 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
الزمالك ينفي طلب باتشيكو بالاستغناء عن مدرب حراس المرمى واستبداله بآخر أجنبي ساعة | الدوري المصري
بوكتينيو يعلق على غلاف فرانس فوتبول: لا علاقة له بـ باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2)-(0) خيتافي.. نهاية المباراة ساعة | الدوري الإسباني
باتشيكو ينقل مران الزمالك لاستاد القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أبو تريكة يعتذر لـ كهربا وحسين الشحات 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم
قد ينال إعجابك