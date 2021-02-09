الخطيب يوجه التحية لـ رومينيجه بسبب تعاون بايرن ميونيخ وتعامله الراقي

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

الخطيب يتسلم جائزة النادي الأكثر تتويجا من جلوب سوكر

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحية لكارل هاينز رومينيجه أسطورة بايرن ميونيخ والرئيس التنفيذي للنادي الألماني.

وشدد الخطيب على تقديره الشخصي والنادي الأهلي لبطل أوروبا وتعاونه وتعامله الراقي.

وكان بايرن ميونيخ قد وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل.

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وهنأ الخطيب بطل ألمانيا وجماهيره على النجاحات الكبيرة التي يحققها على كل المستويات المحلية والقارية، في وجود منظومة عمل محترفة ومحترمة، وتملك كل مقومات التفوق، وعلى رأسها النجم التاريخي لبايرن رومنيجه.

وأعرب الخطيب عن اعتزازه بعلاقته بأسطورة بايرن، التي توطدت عندما قام رئيس الأهلي بزيارة بطل أوروبا قبل سنوات، وشهد على نجاح منظومة العمل في بايرن، التي تعمل دائمًا على التطوير دون سقف للطموح، والتي تم ترجمتها في الفترة الأخيرة بالألقاب المحلية والقارية التي حصدها بطل ألمانيا عن جدارة واستحقاق.

كما خص بالتهنئة صديقه نجم البافاري السابق، الذي يلعب دورًا كبيرًا في هذه النجاحات كارل هاينز رومنيجه، والذي يتوجه إليه بخالص الشكر والمحبة على تقديره وناديه للنادي الأهلي وحديثه الراقي عن بطل إفريقيا، بعد المقابلة التي جرت بين الفريقين أمس في كأس العالم للأندية في قطر.

واختتم بسعادته بالعلاقة المتميزة بين الأهلي وبايرن ميونيخ، وتمنى كل التوفيق لبطل أوروبا في اللقاءات القادمة.

الأهلي بايرن ميونيخ
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