نجل دروجبا إلى الدرجة الرابعة الإيطالية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

إسحاق دروجبا

انضم إسحاق دروجبا نجل الاسطورة الإفريقية ديديه دروجبا إلى صفوف نادي فولجوري كاراتيسي القابع في الدرجة الرابعة الإيطالية.

إسحاق البالغ 20 عاما بدأ مشواره بصفوف فريق تشيلسي للشباب، ومن ثم التحق بفريق جانجون تحت 19 عاما.

ويلعب إسحاق في مركز المهاجم الصريح وكذلك جناح أيمن وأيسر، ويمتد تعاقده بنهاية يونيو المقبل.

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وأعلن النادي الإيطالي ضم اللاعب بشكل رسمي أمس الإثنين.

وسبق لديديه أن ارتدى قميص جانجون قبل أن ينضم إلى مرسيليا في 2003 ومنه انطلقت مسيرته الكروية بقمصان تشيلسي الإنجليزي وجالاتاسراي التركي.

ويحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة من 19 مباراة مبتعدا بفارق 12 نقطة عن الصدارة.

ويبتعد الفريق بفارق نقطتين فقط عن مراكز الملحق المؤهلة إلى الدرجة الثالثة.

إسحاق دروجبا دروجبا في إيطاليا
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