تقرير: كريسبو يترك ديفينسيا ويقترب من تدريب ساو باولو

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

هيرنان كريسبو

يتصارع ناديا ساو باولو وسانتوس البرازيليان للظفر بخدمات الأرجنتيني هيرنان كريسبو ليتولى مهمة المدير الفني بدءا من الموسم الجديد.

كريسبو قاد ديفينسيا خوستسيا للفوز بلقب كوبا سود أمريكانا 2020 لأول مرة في تاريخ الدوري، وأول لقب في مسيرته التدريبية.

المدرب البالغ 45 عاما رحل عن تدريب الفريق عقب أقل من شهر من تحقيق اللقب، وانهالت عليه العروض التدريبية.

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كريسبو كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "أريد أن أخبركم أنني سأغادر، مع طاقمي الفن، أنا ممتن للترحيب المحترم والمودة والثقة في عملنا".

وفي حوار مع شبكة "TyC" الأرجنتينية كشف كريسبو بوجود مفاوضات مع نادي ساو باولو وكذلك سانتوس.

كريسبو أوضح "لم أوقع مع أي شخص، لقد تحدثت مع سانتوس وساو باولو والمنتخب التشيلي، لكنني لم أقرر أي شيء".

خوسيه ليمي رئيس نادي ديفينسيا قال للصحف إن كريسبو وافق على تدريب ساو باولو الذي أقال مدربه فيرناندو دينيز في الأول من فبراير لسوء النتائج بعدما تراجع ترتيب الفريق في الدوري المحلي.

ويحتل ساو باولو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البرازيلي بفارق 8 نقاط عن إنترناسيونال المتصدر.

فيما ينتهي تعاقد كوكا المدير الفني لسانتوس بنهاية الموسم ويسعى وصيف كوبا ليبرتادوريس لإيجاد البديل سريعا.

ويأمل أيضا منتخب تشيلي في تعيين كريسبو مديرا فنيا عقب رحيل رينالدو رويدا وقيادته منتخب كولومبيا الشهر الماضي.

هيرنان كريسبو ساو باولو سانتوس الدوري البرازيلي
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