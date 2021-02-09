حوار في الجول - عمر كمال عبد الواحد عن بدايته في الأهلي وتألقه مع المصري وحلمه الأكبر

يتألق عمر كمال عبد الواحد جناح المصري مع فريقه هذا الموسم وقاده إلى المركز الثالث وسجل 4 أهداف في 11 مباراة.

عمر كمال النادي : المصري المصري

ويأتي المصري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق وبفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع عمر كمال عبد الواحد للحديث عن تألقه هذا الموسم.

البداية في الأهلي:

وقال عمر كمال: "بدأت في ناشئين الأهلي وكان عمري 8 سنوات ورحلت عنه بسبب صغر جسمي وقصر قامتي ورحل في تلك الفترة زملائي محمود كهربا وأحمد رفعت".

وأضاف "انضممت إلى المقاولون بعد ذلك ولكن لنفس الأسباب لم أشارك بصفة مستمرة لدرجة أنني لم أشارك في تقسيمة المباريات وكنت أتابعها من الخارج".

وكشف عمر "رحلت عن المقاولون وقررت وقتها عدم لعب كرة القدم ولكن الصدفة في رؤيتي لبعض أصدقائي التحقوا بقطاع ناشئين اتحاد الشرطة وهنا بدأت مسيرتي الفعلية".

وتابع "شاركت مع الفريق الأول بعمر 16 عاما وكان الراحل إبراهيم يوسف يدعمني وأوصى بتصعيدي للفريق الأول".

الإنتقال للمصري وتحدي الأسيوطي:

وعن مسيرته بعد ذلك قال عمر كمال: "أول فترتي مع المصري كنت أشارك في أكثر من مركز في خط الدفاع ولمدة 3 مواسم، كنت أؤدي ما يطلب مني على قدر المستطاع من جهد ولكن مركزي الأساسي هو جناح أيمن أو أيسر أو صانع ألعاب".

وتابع "منذ انضمامي للمصري لم يكن الأمر ممهدا للمشاركة ولكن قرار إعارتي للأسيوطي وقتها كان تحدي خاص وكنت مصمما عليه".

وكشف "قدمت مستوى لافت للنظر مع الأسيوطي وكان هدفي في الأهلي كفيلا بإخراجه من ربع نهائي كأس مصر".

وأضاف "تحت قيادة علي ماهر في الأسيوطي لعبت في مركزي الأساسي كجناح وصانع ألعاب وقدمت مستوى جيد".

وواصل "بعد تألقي في فترة الإعارة كان هناك مفاوضات من أحد فرق القمة لكن فضلت الاستمرار مع المصري".

التألق هذا الموسم:

وعن سر تألقه هذا الموسم أوضح "المستوى الذي أقدمه هو فضل من الله بسبب التعب والاجتهاد والتركيز مع الفريق لتقديم أفضل شيء لوضع الفريق في مكان جيد".

وتابع "أقضي افضل أيامي مع النادي المصري وأشعر براحة كبيرة وشرف لي أن أكون ضمن قوام يمثل نادي كبير مثل النادي المصري".

وكشف "أرحب بالطبع بتجديد تعاقدي لأنني مازلت لدي تطلعات كبيرة مع الفريق وأتمنى تحقيقها، ليس لدي شروط ولكن المسألة هي توافق على بنود التعاقد والتقدير من جانب النادي".

وعن أحلامه قال: "طموحي كبير هذا الموسم وأتمنى وضع الفريق في مكان جيد والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وشدد "أتمنى أن يكتب في مسيرتي تحقيق بطولة مع النادي المصري وحلمي الأكبر ارتداء قميص منتخب مصرهذا حلم طفولتي، أما المنافسة على لقب الدوري فهو أمر متاح للجميع".

دور والده:

وعن مثله الأعلى كشف "والدي كمال عبد الواحد هو مخطط أحمال المنتخب الأولمبي الحالي ومنتخبات مصر الأول والشباب الأسبق".

وتابع "والدي دائما ما يمنحني القوة بدعمه ومساندته ونصائحه وأنا أتحرك بدعمه لي وثقته".

واختتم تصريحاته "من أبرز نصائح والدي أن لاعب الكرة رأس ماله صحته، حفزني أن قصر قامتي وجسمي الضئيل مسألة جينات وسيختلف ذلك في مرحلة الشباب".