كومان: إبراهيموفيتش يستحق كل شيء

أشاد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بعد تسجيله هدفيه الـ 500 و501 في المباراة الأخيرة.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وقال كومان بعد سؤاله عن إبراهيموفيتش في المؤتمر الصحفي: "لست مندهشا مما يفعله، عملت معه في أياكس وكان واضحا موهبته للجميع".

وأضاف "إبراهيموفيتش أثبت وقتها أنه أحد أفضل المهاجمين هناك على الرغم من عمره".

وشدد "لا يزال جيدا حقا ولديه عقلية الفوز، من الرائع أن نراه يفعل كل ذلك مع العديد من الأندية المختلفة".

وتابع "إبراهيموفيتش يستحق كل شيء لديه عقلية رائعة ويقدم أفضل ما لديه".

ولعب إبراهيموفيتش 11 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل 14 هدفا وصنع هدفاواحدا.

وبالحديث عن انتقاد رودي جارسيا المدير الفني لليون لكومان بسبب غضبه من حديث باريس سان جيرمان عن ليونيل ميسي قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

أتم كومان تصريحاته "بالنسبة لي هذا ليس مهم، يبدو أن مدرب ليون يريد أن يكون له مكانة بارزة في الصحافة".