في الدرجة الثانية – تعثر حرس الحدود وانتصار فاركو والبلدية ودكرنس

أقيمت اليوم الثلاثاء الجولة 12 في مباريات دوري الدرجة الثانية لمجموعة الصعيد مقابل ختام الجولة 11 في مجموعة بحري.

مجموعة الصعيد

وفي مجموعة الصعيد كان التعادل هو النتيجة الأبرز لمواجهات اليوم إذ أنه تعادل الشرقية للدخان مع شبان قنا سلبيا بدون أهداف.

كما تعادل الألومنيوم مع المنيا بهدفين لكل فريق وأهدر الأخير ركلة جزاء.

وتعادل تليفونات بني سويف مع أسمنت أسيوط بهدف لكل فريق.

وتعادل سوهاج مع طهطا سلبيا وبالنتيجة ذاتها بترول أسيوط مع بني سويف وكيما أوان مع الفيوم.

وحقق ديروط الفوز على الإعلاميين بهدفين لهدف.

وانتصر قنا على مركز شباب سمسطا بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة يتصدر الشرقية للدخان المجموعة بـ29 نقطة يليه المنيا بـ24 نقطة ثم ديروط بـ21 نقطة ورابعا الإعلاميين بـ20 نقطة.

فيما يأتي الألومنيوم في المركز الخامس بـ19 نقطة.

ويحتل بني سويف المركز السادس بـ17 نقطة بالتساوي مع شبان قنا وسوهاج ولكن فارق الأهداف يحكم الترتيب.

ويحتل الفيوم المركز التاسع بـ16 نقطة يليه بترول أسيوط في المركز العاشر بـ14 نقطة ثم قنا في المركز الـ11 بـ12 نقطة.

ويحتل كيما أسوان المركز الـ12 بـ11 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه طهطا.

ويأتي مركز شباب سمسطا في المركز الـ14 بـ10 نقاط يليه تليفونات بني سويف بثماني نقاط ثم أسمنت أسيوط بست نقاط.

مجموعة القاهرة

وفي مجموعة القاهرة تعادل منتخب السويس مع الزرقا سلبيا بدون أهداف.

جاء ذلك في اللقاء الأول للمدير الفني الجديد لمنتخب السويس أيمن الزين.

ويحتل منتخب السويس المركز الرابع في المجموعة بـ18 نقطة فيما جاء الزرقا في المركز الـ12 بـ13 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فقط وله لقاء مؤجل ضد طنطا.

مجموعة بحري

أما في مجموعة بحري فاز فاركو على مالية كفر الزيات بهدفين دون رد.

وانتصر بلدية المحلة على حرس الحدود بهدفين لهدف.

وفاز المنصورة على الجزيرة مطروح بهدفين لهدف.

وانتصر دكرنس على كفر الشيخ بهدف دون رد.

وتعادل أبو قير للأسمدة سلبيا بدون أهداف مع الرجاء وبذات النتيجة بيلا مع الحمام.

فيما تعادل سبورتنج بهدف لمثله مع بني عبيد.

بتلك النتائج يحتل أبو قير للأسمدة صدارة المجموعة بـ22 نقطة يليه فاركو بـ20 نقطة ثم حرس الحدود بـ18 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الأولمبي.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس بـ16 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه مالية كفر الزيات والمنصورة ولكن للبلدية مباراتين أقل من منافسيه.

ويأتي دكرنس ثامنا بـ14 نقطة ثم كفر الشيخ تاسعا بـ13 نقطة وبفارق الأهداف عن ملاحقه سبورتنج، ولكفر الشيخ لقاء أقل من سبورتنج.

ويحتل الرجاء المركز الـ11 بـ12 نقطة ثم ألعاب دمنهور في المركز الـ12 بـ11 نقطة وبفارق الأهداف عن الحمام.

ويأتي الجزيرة مطروح في المركز الـ14 بـ10 نقاط بعدما خاض 10 مباريات فقط.

وفي المركز الـ15 يأتي بيلا بثماني نقاط ثم بني عبيد أخيرا في الركز الـ16 بست نقاط.