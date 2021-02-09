حوار في الجول - لاعب وسط بالميراس السابق: الظروف مهيأة أمامنا للفوز بالمركز الثالث

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 19:15

كتب : إسلام مجدي

أمارال لاعب نادي بالميراس السابق

كيف يرى أساطير بالميراس ونجومه السابقين مواجهة الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية؟

FilGoal.com حاور نجوم بالميراس السابقين للحديث حول مواجهة الأهلي وبعض النقاط الفنية خلال المباراة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - إخطار من فيفا لـ الأهلي بعزل الشحات وكهربا ومفاوضات لمشاركتهما ضد بالميراس من أجل البرونزية.. كيف يدافع الأهلي ضد بالميراس ويستغل مشاكله برنامج علاجي لتجهيز معلول لمواجهة بالميراس نقل مباراة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد إلى ملعب يوفنتوس

ضيفنا اليوم هو أمارال، ابن نادي بالميراس والذي لعب للفريق البرازيلي منذ نعومة أظافره وحتى 1996 قبل انضمامه إلى بارما في نفس العام، وأعير إىل بنفيكا وبالميراس عام 1997.

في البداية كيف يفكر بالميراس في مواجهة الأهلي؟

"مباراة الأهلي هي التي ينتظرها بالميراس حاليا بشوق كبير، لأن هدفه لم يكن اللعب على المركز الثالث والرابع بل الفوز باللقب".

"الآن هناك نزاع بينه وبين الأهلي على هذه الميدالية، ولا أعتقد أنه سيواجه خصما صعبا للغاية في هذه المواجهة بالنظر لما يمتلكه من قدرات".

"لذا أعتقد أن الظروف مهيأة أمام بالميراس لكي يحقق المركز الثالث".

هل شاهدت الأهلي يلعب؟ هل تعتقد أنه سيزعج بالميراس؟

"لم أتابع العديد من مباريات كأس العالم فقط مواجهات بالميراس".

"من وجهة نظري بالميراس فريق كبير وأعتقد أن الفوز بالمركز الثالث سيكون هاما بالنسبة لهم، والهدف كان من الأساس الفوز بالبطولة ومواجهة بايرن ميونيخ في النهائي".

"تفهم بالطبع الأمر مثل الحفلات، إن لم تحصل على ميدالية المركز الثالث فلن يمكنك الاحتفال".

بالميراس يفتخر كثيرا ببطولة الدوري 1993، عدتم بعد غياب 20 عاما للفوز بالدوري، ما ذكرياتك عن ذلك الإنجاز؟

"أتذكر في فترة لعبي نعم، فزنا ببطولة ساو باولو، لم يكن الدوري منظما حينما فعلنا ذلك".

"في بعض الأحيان أقدر أكثر بطولة المنطقة والبطولة الوطنية، فزت بـ3 بطولات باوليستا مع بالميراس".

"تلك الألقاب كانت مهمة جدا في ذلك الوقت للنادي في تلك المرحلة".

ما أفضل مباراة لك بقميص بالميراس؟

"أفضل مباراة لي بقميص بالميراس يمكنني القول إنها في عام 93-94 في كوبا ليبرتادوريس، فزنا بنتيجة 6-1 ضد بوكا جونيورز".

لعبت لأندية أوروبية وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية، هل لمست اختلافا في كرة القدم بينهم أم لم يكن الوضع مثل الوضع الحالي للعبة؟

"أرغب في لعب الكرة بطريقتي دوما، لعبت مع لاعبين عديدين مثل باولو كانافارو ونونو جوميز وغيرهم".

"أعتقد أنها مسيرة جيدة، لكن من الصعب المقارنة بين الكرة في القارات المختلفة، لكل فريق قصته لكي تراه بشكله الذي هو عليه اليوم، كرة القدم لم تعد حول المجموعة التي تلعب كما كانت في الماضي".

أمارال فاز ببطولتي دوري مع بالميراس أحدها جاء بعد انتظار طويل، وكذلك بطولة باوليستا 3 مرات ودورة ساو باولو مرة.

كما توج بالدوري مع كورينثيانز مرتين ومع فاسكو دي جاما مرة، وفاز بكأس إيطاليا مع فيورنتينا وبالدوري مع بشكتاش.

ولعب أمارال لأندية بارما وبنفيكا وفيورنتينا وبشكتاش في أوروبا.

بالميراس مونديال الأندية كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: لا يوجد أسرار عن مسيرة مانشستر سيتي الرائعة في الفترة الأخيرة 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: كريسبو يترك ديفينسيا ويقترب من تدريب ساو باولو 7 دقيقة | أمريكا
مورينيو يفتح الباب أمام مشاركة ديلي آلي أمام إيفرتون 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبيل فيريرا وبالميراس.. "لا بأس يمكنني مهاجمتك.. وتسلق الجبل بطريقة مختلفة" 39 دقيقة | تحليل في الجول
حوار في الجول - لاعب وسط بالميراس السابق: الظروف مهيأة أمامنا للفوز بالمركز الثالث 42 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
حوار في الجول - عمر كمال عبد الواحد عن بدايته في الأهلي وتألقه مع المصري وحلمه الأكبر 48 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: من الشرف الكبير لي مقارنتي بـ مورينيو.. وسعيد بأننا نلعب كرة قدم قديمة 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نقل مباراة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد إلى ملعب يوفنتوس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك