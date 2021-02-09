حوار في الجول - لاعب وسط بالميراس السابق: الظروف مهيأة أمامنا للفوز بالمركز الثالث

كيف يرى أساطير بالميراس ونجومه السابقين مواجهة الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية؟

FilGoal.com حاور نجوم بالميراس السابقين للحديث حول مواجهة الأهلي وبعض النقاط الفنية خلال المباراة.

ضيفنا اليوم هو أمارال، ابن نادي بالميراس والذي لعب للفريق البرازيلي منذ نعومة أظافره وحتى 1996 قبل انضمامه إلى بارما في نفس العام، وأعير إىل بنفيكا وبالميراس عام 1997.

في البداية كيف يفكر بالميراس في مواجهة الأهلي؟

"مباراة الأهلي هي التي ينتظرها بالميراس حاليا بشوق كبير، لأن هدفه لم يكن اللعب على المركز الثالث والرابع بل الفوز باللقب".

"الآن هناك نزاع بينه وبين الأهلي على هذه الميدالية، ولا أعتقد أنه سيواجه خصما صعبا للغاية في هذه المواجهة بالنظر لما يمتلكه من قدرات".

"لذا أعتقد أن الظروف مهيأة أمام بالميراس لكي يحقق المركز الثالث".

هل شاهدت الأهلي يلعب؟ هل تعتقد أنه سيزعج بالميراس؟

"لم أتابع العديد من مباريات كأس العالم فقط مواجهات بالميراس".

"من وجهة نظري بالميراس فريق كبير وأعتقد أن الفوز بالمركز الثالث سيكون هاما بالنسبة لهم، والهدف كان من الأساس الفوز بالبطولة ومواجهة بايرن ميونيخ في النهائي".

"تفهم بالطبع الأمر مثل الحفلات، إن لم تحصل على ميدالية المركز الثالث فلن يمكنك الاحتفال".

بالميراس يفتخر كثيرا ببطولة الدوري 1993، عدتم بعد غياب 20 عاما للفوز بالدوري، ما ذكرياتك عن ذلك الإنجاز؟

"أتذكر في فترة لعبي نعم، فزنا ببطولة ساو باولو، لم يكن الدوري منظما حينما فعلنا ذلك".

"في بعض الأحيان أقدر أكثر بطولة المنطقة والبطولة الوطنية، فزت بـ3 بطولات باوليستا مع بالميراس".

"تلك الألقاب كانت مهمة جدا في ذلك الوقت للنادي في تلك المرحلة".

ما أفضل مباراة لك بقميص بالميراس؟

"أفضل مباراة لي بقميص بالميراس يمكنني القول إنها في عام 93-94 في كوبا ليبرتادوريس، فزنا بنتيجة 6-1 ضد بوكا جونيورز".

لعبت لأندية أوروبية وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية، هل لمست اختلافا في كرة القدم بينهم أم لم يكن الوضع مثل الوضع الحالي للعبة؟

"أرغب في لعب الكرة بطريقتي دوما، لعبت مع لاعبين عديدين مثل باولو كانافارو ونونو جوميز وغيرهم".

"أعتقد أنها مسيرة جيدة، لكن من الصعب المقارنة بين الكرة في القارات المختلفة، لكل فريق قصته لكي تراه بشكله الذي هو عليه اليوم، كرة القدم لم تعد حول المجموعة التي تلعب كما كانت في الماضي".

أمارال فاز ببطولتي دوري مع بالميراس أحدها جاء بعد انتظار طويل، وكذلك بطولة باوليستا 3 مرات ودورة ساو باولو مرة.

كما توج بالدوري مع كورينثيانز مرتين ومع فاسكو دي جاما مرة، وفاز بكأس إيطاليا مع فيورنتينا وبالدوري مع بشكتاش.

ولعب أمارال لأندية بارما وبنفيكا وفيورنتينا وبشكتاش في أوروبا.