تقرير: بن ناصر يعود للتدريبات الجماعية

عاد إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان إلى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمباراة الدوري المقبلة.

ويلعب ميلان أمام سبيزيا يوم السبت ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وأصيب بن ناصر الأسبوع الماضي بارتفاع في درجة الحرارة وتم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة كروتوني الأحد.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو فاللاعب عاد إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء وسيكون جاهزا للمشاركة أمام سبيزيا.

وكشف التقرير عن خوض ساندرو تونالي تدريبات منفردة اليوم الثلاثاء استعدادا للعودة خلال الفترة المقبلة.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة بدون دافيدي كالابريا بسبب التعرض للإيقاف.

ولعب ميلان21 مباراة خلال الدوري الإيطالي ويحافظ على صدارة الترتيب بـ 49 نقطة وبفارق نقطتين عن إنتر.

أما إنتر فيلعب مباراته المقبلة في الدوري ضد لاتسيو صاحب المركز الخامس بـ 40 نقطة.