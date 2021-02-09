مسحة طبية لـ كهربا والشحات.. والأهلي يشعر بالاطمئنان

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 17:30

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات مع الأهلي أمام الدحيل

خضع حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الأهلي اليوم الثلاثاء لمسحة طبية استثنائية بعد خرقهما لقواعد الفقاعة الطبية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن الثنائي تم عزله في غرفته تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وتلقت البعثة طلبا من اللجنة المنظمة بخضوع الثنائي لمسحة طبية بعدما تواجدا في أماكن خارج الفقاعة الطبية الموجودة للاعبين وكل الموجودين داخل ملاعب كأس العالم للأندية، عقب لقاء بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

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وأظهرت صور متداولة بعد المباراة، مصافحة بين كهربا، وأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للفقاعة.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الأهلي في بيانه أن هناك حالة من الطمأنينة تسيطر على البعثة خاصة أن كل المتواجدين من الجماهير في المباراة خضعوا لمسحة كشرط أساسي لحضور اللقاء.

يأتي ذلك تأكيدا لما قاله مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com بأن مسؤولي الفريق يحاولون التفاوض مع ممثلي فيفا، واللجنة المنظمة، لكي يشارك الثنائي في مباراة بالميراس، حال خرجت نتيجة المسحة التي خضع لها الثنائي سلبية.

ويستعد الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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