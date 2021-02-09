كاكا: بعدما شاهدت الأهلي.. صلاح ليس الاستثناء في تطور الكرة المصرية وتهنئة لمصر بالكامل

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 16:32

كتب : FilGoal

الأهلي - بايرن ميونيخ - كأس العالم للأندية 2020

وجه كاكا نجم ميلان وريال مدريد والبرازيل السابق التهنئة إلى مصر لما شهده من تطور للكرة المصرية بعد مشاهدة الأهلي في مونديال الأندية، والاستحقاق للتواجد في البطولة، مشيرا إلى أن المواجهة كانت شيقة خاصة في الشوط الثاني.

FilGoal.com كان حاضرا لمؤتمر أساطير فيفا الذي أقيم في الدوحة على هامش بطولة مونديال الأندية.

وصرح كاكا ردا على سؤال متى تجابه الكرة والأندية المصرية نظيرتها الأوروبية قائلا: "بالطبع ما رأيناه هو نهاية كل العمل الذي قام به الأهلي، هذه مرحلة النتائج، بالنسبة لنا والفرق الموجودة من أمريكا الجنوبية نعرف أن المنافسة صعبة جدا".

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وواصل "لكي تلعب هنا، فعملية التأهل صعبة، هذا الفريق (الأهلي) يستحق التواجد، واللعب هنا صعبا".

وأكمل "حينما نرى صلاح فهو ليس حالة استثنائية بل هو مؤشر على تطور الكرة المصرية، حينما نرى هذا المستوى".

واستطرد "التهنئة إلى مصر بالكامل على التطور والاستحقاق على التواجد هنا".

وأتم "المباراة كانت شيقة خاصة في الشوط الثاني عندما كان هناك لعب وانخراط تام في الكرة من أجل اللعبة الجميلة، والجماهير كذلك، يستحقون عن جدارة أن يكونوا هنا".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 2-0 من بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.

مونديال الأندية كأس العالم للأندية
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