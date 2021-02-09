ماسكيرانو: الأهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كرة القدم المصرية بما قدمه ضد بايرن

قال خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين السابق إن الأهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كرة القدم المصرية بما قدمه ضد بايرن ميونيخ، مشيرا إلى أنه كان ينافس خصما عملاقا.

FilGoal.com كان حاضرا لمؤتمر أساطير فيفا الذي أقيم في الدوحة على هامش بطولة مونديال الأندية.

ورد ماسكيرانو على سؤال متى تجابه الأندية والكرة المصرية نظيرتها الأوروبية: "من جهتي وفي حالتي كنت منبهرا خاصة ضد بايرن ميونيخ، لأنهم كانوا يواجهون خصما عملاقا".

وأكمل "من الواضح بالطبع أنه كان فريقا يسيطر على المباراة، ولكن أعتقد أن الأهلي أيضا نافس على نفس المستوى وبما أنه وصل لنصف النهائي أعتقد أنه كافح حتى نصف النهائي".

وتابع "وبالتالي ترك انطباعا مستداما عن كيفية تطور كرة القدم المصرية، ومن البديهي يعتبر مستوى عال أنه وصل لهذه البطولة".

وأردف "كما قلت أيضا محمد صلاح أخذ كرة القدم المصرية إلى مستوى جديد".

وأتم "الأهلي بمستوى الأداء الذي لعب به ضد بايرن، فصلاح ليس الاستثناء للقاعدة، لكن كرة القدم المصرية هي نتاج العمل الدؤوب المستمر في السنوات الأخيرة".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 2-0 من بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.