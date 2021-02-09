خوليو سيزار: الأهلي مثال يحتذى به لكل أندية الدوري المصري.. ورسالة إليه

قال خوليو سيزار نجم حراسة مرمى البرازيل وإنتر ميلان، إن النادي الأهلي مثال يحتذى به لكل فرق الدوري المصري، لأنه لم يتأهل صدفة لكأس العالم للأندية 6 مرات.

FilGoal.com كان حاضرا لمؤتمر أساطير فيفا الذي أقيم في الدوحة على هامش بطولة مونديال الأندية.

وصرح سيزار ردا على سؤال متى يمكن للكرة والأندية المصرية مقارعة الكبار؟ ليقول: "سنحت لنا الفرصة لكي نجيب عن سؤال مشابه في البداية، عندما قلت إنه كانت لدي فرصة في 2009 أمام مصر، ورأيت تطورا كبيرا في الأداء حتى الآن".

وواصل "هذه هي المرة السادسة التي يتأهل بها هذا الفريق لهذه المنافسة وهذه علامة جيدة لتطور الفريق عن طريقة تطور أدائه وأداء المدرب الرائع لكي يصل إلى هذا المستوى".

وتابع "الأهلي فريق يحتذى به لكل فرق الدوري المصري، لأن الأمر ليس صدفة أن يتأهل لمثل هذه المنافسة 6 مرات".

وأتم موجها رسالة إلى الأهلي: "كرسالة أبارك لهم على هذا العمل الذي قام به هذا الفريق الذي هو مثال يحتذى به".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 2-0 من بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث.