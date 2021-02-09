مصطفى محمد: لمست مع جالاتا سراي الحب الذي أشعر به في الزمالك

يشعر مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي بأن وجوده في الفريق التركي لا يختلف كثيرا عن التواجد مع الزمالك بسبب حالة الحب التي يراها من الجماهير.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "سعيد بالتواجد وسط عائلة جديدة، وأشكر كل من ساهم في انتقالي هنا، سواء رئيس النادي ومسؤوليه وفاتح تيريم".

وأضاف "لم أشعر بأي اختلاف، بل أشعر أنني في بيتي الثاني".

وتابع "أشكر الجماهير على مساندتهم وحبهم لي وللنادي، لمست نفس الحب الذي وجدته في نادي الزمالك، هذا أكثر ما شجعني".

وأكمل "سعيد لأنني وجدت جمهور جالاتا سراي يحب ناديه مثلما تحب جماهير الزمالك ناديها".

وأوضح مهاجم الزمالك المعار "بالفعل تلقيت عرضا من فنرباخشة الصيف الماضي، ثم اهتم جالاتا سراي بضمي الشهر الماضي".

وأتم "سعيد بتواجدي في أكبر فريق بتركيا، وسعيد بعائلتي الجديدة والجمهور".

وفي 5 أيام وضع النجم المصري بصمته سريعا مع فريق الأسود بتسجيل هدفين ضد إسطنبول باشاكشهير وفنربخشة في الدوري التركي.

بعد ساعات من وصوله تركيا سجل مصطفى (23 عاما) هدفا من ركلة جزاء في انتصار بنتيجة 3-صفر على إسطنبول باشاكشهير حامل لقب الدوري.

ثم يوم السبت دفع به المدرب فاتح تريم أساسيا ليسجل مهاجم منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي هدف الانتصار بدربي إسطنبول.

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وانتقل مصطفى إلى جالاتا سراي معارا من الزمالك حتى صيف 2022 مقابل مليوني دولار.

ويحق للنادي التركي شراء مصطفى مقابل 4 ملايين دولار.

















ويستعد مصطفى ورفاقه لمواجهة ضيفهم ألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا يوم الأربعاء.